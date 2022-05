Les sites spécialisés

En prenant de l'âge, vous avez l'impression que votre logement n'est plus adapté à vos besoins. Dès lors, comment faire pour dénicher un appartement qui vous convienne mieux ?

Pour le trouver, vous pouvez d'abord consulter des sites spécialisés, comme Logement-seniors.com, qui passe en revue toutes les solutions pour trouver un logement seniors. Le choix dépend en grande partie de votre état de santé.

Si vous êtes valide et autonome, le site vous propose d'intégrer une résidence senior. Il s'agit bien d'une maison de retraite, mais elle est réservée à des personnes capables de se prendre en charge au quotidien.

On ne trouve donc pas, dans ce type d'établissement, une équipe composée de médecins et d'aides-soignants. Les seniors, qui peuvent accéder à ces résidences dès l'âge de 60 ans, se voient également proposer des services, souvent payants, et diverses activités, qui se déroulent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la résidence.

Les résidents disposent d'un appartement indépendant, qu'ils peuvent meubler et décorer à leur convenance.

Le site mentionne également les Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou EHPAD. Comme son nom l'indique, ce type d'établissement ne s'ouvre qu'à des personnes privées, en tout ou partie, de leur autonomie. Il s'agit donc de maisons de retraite médicalisées, qui s'adressent à des personnes âgées d'au moins 60 ans.

Un senior peut aussi être hébergé par une famille d'accueil agréée. Cet accueil familial, qui permet au senior de bénéficier d'un véritable accompagnement, est une solution intermédiaire entre la maison de retraite et le maintien à domicile.

Enfin, ce dernier est facilité par toute une série de services, qui prennent en charge une partie des tâches quotidiennes, veillent à la santé du senior et contribuent à l'aménagement de son logement. Ces services de maintien à domicile sont également décrits sur le site Logement-seniors.com.

Le bouche-à-oreille

Un senior soucieux de trouver un logement mieux adapté à ses besoins peut aussi se renseigner par lui-même. En effet, le bouche-à-oreille se révèle parfois très efficace.

Vous pouvez déjà vous informer auprès de vos proches. En effet, un membre de votre famille peut avoir entendu parler d'un appartement qui se libère dans une résidence senior.

De même, vos voisins, surtout s'ils ont votre âge et partagent vos préoccupations, peuvent aussi vous fournir de précieux renseignements. Au cours d'une promenade en ville, ils ont pu repérer une résidence senior en construction, ou à peine terminée, où des appartements sont encore disponibles.

De leur côté, les commerçants sont d'utiles relais pour votre information. S'ils sont d'accord, vous pouvez d'ailleurs leur demander de laisser, sur le comptoir, ou un endroit bien en vue, une petite annonce indiquant ce que vous recherchez.

Par ailleurs, votre médecin, une infirmière ou une assistante sociale vous donneront d'utiles renseignements sur les démarches à accomplir pour intégrer un EHPAD ou sur la possibilité d'y trouver une place assez rapidement.

Enfin, si certains de vos amis résident déjà dans un EHPAD, habitent une résidence senior ou vivent dans une famille d'accueil, ils peuvent vous faire partager leur expérience.

En leur rendant visite, vous vous rendez d'ailleurs compte par vous-même des conditions dans lesquelles ils vivent.

Les annonces dans les journaux ou sites internet

Une solution classique, pour trouver un logement adapté, est l'insertion d'une annonce dans un journal. Elle est moins prisée, aujourd'hui, du fait de la montée en puissance d'internet, mais elle a encore des adeptes.

En effet, de nombreux Français lisent encore régulièrement la presse, nationale et régionale, et les journaux d'annonces. C'est d'autant plus vrai que près de 20 % d'entre eux ne sont toujours pas connectés.

Si vous avez accès à internet, l'utilisation de certains sites peut s'avérer très utile dans votre recherche d'un logement pour seniors. On vous demande d'abord, sur ces sites, de préciser vos coordonnées.

Vous devrez ensuite indiquer si vous recherchez une chambre dans un EHPAD ou un logement dans une résidence senior. À cet égard, il faut rappeler que vous pouvez acheter ou louer cet appartement.

Vos serez ensuite amené à mentionner la région qui vous intéresse. Des exemples d'EHPAD ou de résidences vous seront alors proposés, avec, à chaque fois, une description précise des logements et, le cas échéant, des services auxquels vous pouvez avoir droit.

Vous trouverez également, sur de nombreux sites, des réponses aux questions que se posent souvent les internautes sur les caractéristiques ou les prix des résidences seniors ou du séjour en EHPAD, ainsi que sur bien d'autres points.

Si, malgré tout, ces renseignements vous paraissent insuffisants, plusieurs sites vous proposent d'être rappelé par des conseillers, capables de vous fournir toutes les informations nécessaires.

D'autres sites se présentent comme des guides de l'accueil familial pour seniors. Vous y trouverez tout ce que vous devez savoir sur le rôle des accueillants familiaux et les conditions dans lesquelles vous serez hébergé.

