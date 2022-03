Bien dormir

La fatigue est un des facteurs accélérant le vieillissement et favorisant l’apparition de divers problèmes de santé. Le sommeil est donc d’une importance capitale pour vous maintenir en bonne santé et en forme. Avec l’âge, le sommeil peut être modifié, il devient fragmenté avec des réveils pendant la nuit plus fréquents et plus longs.

Les nuits sont aussi plus courtes, ce qui rend souvent la sieste de l’après-midi indispensable. Il y a toutefois des moyens efficaces qui permettent d’améliorer son sommeil.

Que faire pour mieux dormir ?

Pour améliorer votre sommeil, vous pouvez adopter les habitudes suivantes :

et gardez les protéines qui excitent pour le déjeuner. Évitez aussi les boissons excitantes le soir comme les sodas, le café ou le thé ; Exposez-vous à la lumière du soleil pendant au moins une heure par jour pour régler votre horloge interne et avoir un sommeil en adéquation avec votre rythme circadien ;

chaque jour pour vous dépenser, vous fatiguer et ainsi mieux dormir ; Le soir, évitez les écrans et les activités trop stimulantes, privilégiez plutôt la lecture ou la musique.

Pourquoi est-il important de trouver un bon matelas ?

Avec l’âge, le corps devient plus fragile et plus souvent sujet aux douleurs. Les séniors atteints de maladies chroniques peuvent voir leur sommeil altéré à cause d’un mauvais couchage. Les douleurs articulaires, les maux de dos, les torticolis, les irritations de la peau provoquées par le mauvais couchage empêchent, en effet, les séniors de bien dormir la nuit.

Pour améliorer la qualité du sommeil, il est donc primordial de choisir un bon matelas offrant un confort optimal.

Le matelas doit être d’une dureté adaptée à la corpulence du sénior, il doit aussi être aéré et stable. Les matelas à privilégier pour les séniors sont ceux fabriqués avec des matières naturelles comme ceux en fibres végétales ou en latex naturel.

Manger équilibré

L’alimentation joue un rôle primordial dans l’état de santé de chacun. Les apports en fibres, en protéines, en corps gras, en minéraux, vitamines et eau déterminent en grande partie votre état de forme et influencent même votre humeur et votre état psychique.

Une alimentation équilibrée pour des séniors ne diffère pas significativement de celle préconisée pour les plus jeunes, mais des adaptations doivent être apportées pour répondre aux besoins particuliers à chaque âge.

Ainsi, il faut veiller à boire suffisamment d’eau tout au long de la journée. Le sens de la soif s’atténue avec l’âge et le corps n’alerte plus quand il manque d’eau. Il faut donc adopter la saine habitude de boire automatiquement, de préférence toutes les heures, pour qu’à la fin de la journée, vous ayez bu au moins un litre et demi d’eau.

Quant à la nourriture, elle doit être aussi variée que possible. Les protéines doivent être apportées par des sources variées : œufs, viandes rouges, viandes blanches, poissons, etc. Il faut privilégier les viandes peu grasses, cuites de façon saine, grillées ou mijotées, sans trop de gras ajouté. Vous pouvez consommer jusqu’à deux portions de protéines par jour, mais il est préférable d’éviter d’en consommer au dîner.

La règle des cinq fruits et légumes par jour s’applique aussi aux séniors. Privilégiez les fruits et légumes de saison, consommés de préférence crus et sans ajout de sucres ou de sirop.

Les féculents, les graines et le pain peuvent être consommés à volonté, en fonction de votre appétit du moment. Il faut néanmoins surveiller l’apport calorique de votre alimentation. Il doit correspondre à votre corpulence et à votre activité physique.

Le sucre et le sel ne sont pas forcément à proscrire si aucune cause médicale ne l’impose. Mais, il faut en limiter les quantités autant que possible. Goûtez vos plats avant de les saler et utilisez des épices et des condiments pour relever les plats au lieu du sel.

Les matières grasses doivent, quant à elles, de préférence être d’origine végétale et variées pour bénéficier des bienfaits de chaque type d’huile. Le beurre est à manger plutôt cru que cuit, en tartine par exemple.

Pratiquer une activité physique

Beaucoup de problèmes de santé chez les séniors surviennent du fait de la sédentarité. Pour vous maintenir en forme, vous devez pratiquer une activité physique régulière. Les spécialistes préconisent de faire chaque jour des exercices correspondant à une demi-heure de marche rapide. Il n’est pas nécessaire de courir ou de marcher très longtemps, l’essentiel est que l’activité physique soit régulière et étalée sur toute la semaine.

En étant physiquement actif, vous dépensez plus d’énergie et dormez alors mieux, vous améliorez aussi votre appétit et votre confort physique général.