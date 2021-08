Qu'est-ce que l'anémie ?

Lorsqu'une personne est anémique, le nombre de globules rouges dans son sang ou la quantité d'hémoglobine dans ces cellules est inférieur à ce qu'il devrait être. L'anémie peut être due à une perte de sang, à une production insuffisante ou défectueuse de globules rouges ou à la destruction de ses cellules. Cette affection est diagnostiquée en mesurant la quantité de chacune d'elles par une simple analyse de sang.

Signes d'anémie

Lorsque les personnes âgées remarquent qu'elles sont fatiguées ou un peu plus faibles qu'avant, elles l'attribuent souvent au vieillissement général. L’hypothèse est parfois correcte, mais les symptômes courants de la "vieillesse", comme la fatigue, la faiblesse, les vertiges, l'irritabilité, la pâleur de la peau et l'essoufflement, indiquent souvent des maladies plus graves (et traitables).

Causes de l'anémie

L'anémie peut être soit aiguë, avec une apparition soudaine et grave, soit chronique, se développant lentement sur une longue période. La différence d'apparition peut éclairer la cause de l'anémie et permet également de déterminer le traitement le plus efficace. Dans certains cas, il est impossible de trouver une cause claire, mais même dans ce cas, l'anémie peut souvent être traitée avec de bons résultats.

Les deux causes les plus fréquentes sont les maladies chroniques (telles que les ulcères, les maladies du foie ou des reins, l'hypothyroïdie, l'inflammation de l'estomac ou des intestins, et le cancer) et la carence en fer.

Certains médicaments peuvent également contribuer à l'anémie. C'est particulièrement vrai pour les personnes âgées qui cumulent plusieurs ordonnances.

L'anémie par carence en fer

Causes courantes d'anémie chez les personnes âgées, la carence en fer, la carence en vitamine B12 et la carence en folates peuvent être facilement identifiées et traitées. La résolution des problèmes nutritionnels peut faire une énorme différence dans la façon dont une personne âgée se sent et fonctionne et peut prévenir la perte de capacités physiques qui pourrait entraîner une hospitalisation De simples analyses de sang permettent de diagnostiquer ces carences, puis des compléments alimentaires sont généralement prescrits.

Il faut cependant rester prudent : un apport excessif en fer peut provoquer des vomissements, des diarrhées, des maux de tête, de l'irritabilité, de la fatigue et même des lésions cardiaques et articulaires.

Les personnes âgées perdent parfois la capacité d'absorber la vitamine B12 contenue dans leur alimentation. Les carences en vitamine B12 peuvent être traitées à l'aide de suppléments oraux, mais les injections sont généralement le traitement le plus efficace. Pour augmenter la quantité de cette vitamine dans l'alimentation, les personnes âgées peuvent manger du bœuf, de la volaille, du poisson, du foie, des huîtres, du lait, du fromage et des œufs.

Les carences en folates peuvent être corrigées par une alimentation comprenant une grande quantité de légumes verts à feuilles, crus ou légèrement cuits, de légumes crucifères (brocoli, choux de Bruxelles et chou-fleur), de fruits frais, de produits laitiers et de céréales complètes. Un fournisseur de soins de santé peut prescrire un supplément d'acide folique, qui est une forme de folate.

Traitements de l'anémie causée par des maladies chroniques

Lorsque l'anémie est causée par une maladie chronique, la meilleure chose à faire est naturellement de traiter la maladie sous-jacente.

Les infections, les inflammations, les déséquilibres hormonaux et les tumeurs malignes sont quelques-unes des principales causes de l’anémie. D'autres pathologies peuvent également être coupables. Les méthodes de traitement spécifiques dépendent entièrement de l'état de santé général de la personne et des affections concomitantes.

Il existe d'autres formes d'anémie moins courantes, qui nécessitent une intervention médicale sérieuse. Le traitement peut comprendre des stéroïdes, des transfusions sanguines, voire une intervention chirurgicale pour retirer une rate hypertrophiée ou réparer des vaisseaux sanguins, des tumeurs ou des valves cardiaques anormaux.

La clé du traitement de l'anémie est toujours de découvrir la cause profonde, si possible, puis de travailler avec un professionnel de santé pour traiter à la fois la cause et les symptômes.