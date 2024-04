Le point sur la règlementation en matière de CBD

Contrairement au tétrahydrocannabinol, ou THC, un autre composant actif du cannabis, le CBD n'est ni un stupéfiant ni un psychotrope. Il n'entraîne pas donc une altération de la conscience ni certains troubles, comme les vertiges par exemple.

Le CBD peut donc être vendu légalement, sous la forme d'huiles, d'infusions, de gélules et, depuis mi 2023, de compléments alimentaires. Une personne désirant prendre du CBD sous forme de complément alimentaire doit éviter de dépasser 50 mg par jour. Ces produits sont disponibles sur les sites spécialisés comme Hexa3 et, depuis janvier 2022, dans les pharmacies.

La substance peut être extraite des graines, des fibres et des fleurs de chanvre (l'autre nom du cannabis), à condition que le produit ne contienne pas plus de 0,3 % de THC. Par ailleurs, il est interdit de vanter les prétendues vertus thérapeutiques des produits issus du chanvre.

Sur l'étiquette d'une huile cbd, ou d'autres produits fabriqués à partir de ce composant, on trouve parfois la mention "broad spectrum" ou "spectre large". Cela signifie que le produit contient l'ensemble des composants actifs du cannabis, à savoir les cannabinoïdes, les terpènes et les flavonoïdes, à l'exception cependant du THC.

La proportion de CBD dans les huiles souvent bio vendues dans le commerce varie généralement entre 10 et 50 %. Enfin, certains de ces produits, comme ceux proposés par la société Hexa3, sont enregistrés auprès des pouvoirs publics par le biais de la téléprocédure Téléicare. Le consommateur a ainsi la garantie que les normes d'étiquetage et le dosage prévus par la règlementation sont bien respectés.

Les bienfaits du CBD

Les bienfaits du CBD sur la santé font aujourd'hui l'objet d'un large consensus. En effet, le CBD, qui est un cannabinoïde, influe sur le système endocannabinoïde, qui est responsable des grands équilibres fonctionnels qui assurent en quelque sorte la bonne marche de l'organisme.

Et le CBD est particulièrement recommandé aux seniors, car il soulage des maux dont ils sont plus souvent atteints que les autres catégories de la population.

En effet, le CBD peut aider les seniors souffrant :

De douleurs chroniques. De nombreuses études montrent en effet que le CBD aurait des vertus anti-inflammatoires. À ce titre, il peut apaiser des douleurs récurrentes, comme l'arthrite ou l'arthrose ou des tensions musculaires persistantes. L'utilisation du CBD contre la douleur est à la fois efficace et dépourvue d'effets secondaires.

De troubles du sommeil. Les effets relaxants du CBD améliorent la qualité du sommeil des seniors, qui se plaignent souvent de difficultés à s'endormir ou d'insomnies.

D'une fragilité osseuse. Là encore, des études ont démontré que le CBD pouvait contribuer à une régénération osseuse plus rapide. Il permettrait ainsi d'améliorer la santé osseuse et de réparer plus facilement les fractures. Cette substance jouerait même un rôle dans la prévention et le traitement de l'ostéoporose, qui touche souvent les personnes âgées.

De troubles oculaires. En réduisant la pression intra-oculaire, le CBD contribuerait à la prévention du glaucome. Cette grave maladie oculaire, qui se manifeste par une détérioration des nerfs optiques, atteint plus souvent les seniors.

De maladies neurodégénératives. Des études suggèrent que le CBD pourrait ralentir le vieillissement des cellules nerveuses. Il pourrait ainsi retarder, ou prévenir, l'apparition d'affections comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer.

De maladies cardiovasculaires. Là encore, le CBD pourrait contribuer, avec d'autres traitements, à la prévention de certains troubles cardiaques.

D'une absence d'appétit. En effet, de l'huile ou des compléments alimentaires au cbd peuvent réveiller l'appétit parfois déclinant des seniors, en réduisant certains symptômes, comme les nausées. Mais cette substance est aussi capable de limiter l'appétit de personnes atteintes de boulimie.

Les vertus particulières des huiles de CBD

L'huile de CBD est souvent considérée comme plus efficace que d'autres produits. En effet, elle interagirait davantage avec certains neurotransmetteurs du cerveau.

Vous pouvez choisir une huile "broad spectrum", dont nous avons parlé, ou "full spectrum" (spectre complet), qui contient en plus du THC, à la dose très réduite autorisée.

Se pose ensuite la question de la concentration en CBD. Tout dépend de votre poids et de vos besoins de santé. Ainsi, pour une personne pesant de 50 à 70 kg, et connaissant des problèmes de santé modérés, on peut préconiser une dose journalière de 30 à 50 mg.

La meilleure manière de prendre votre huile, c'est d'en glisser quelques gouttes sous la langue. En effet, cette prise sublinguale permet une bonne assimilation du produit par l'organisme. Pour plus d'efficacité, il faut laisser l'huile se diluer quelques instants avant de l'avaler.

Dans l'ensemble, les effets sont très rapides, et le senior peut les ressentir au bout de quelques minutes.

Il est généralement recommandé de prendre 2-3 gouttes par jour en 3 prises. Cette prise répartie sur la journée permet une meilleure assimilation de l'huile par l'organisme. À ce rythme, un flacon de 10 ml pourra durer environ un mois.

Il est à noter que certaines huiles de CBD sont plus spécialement conseillées pour calmer des douleurs, d'autres pour améliorer le sommeil ou apaiser l'anxiété.