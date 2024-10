Cancer, AVC, Covid : cette étude révèle la première cause de mortalité en France en 2022

Les cancers, première cause de mortalité

Sans surprise, les cancers sont la première cause de décès en France en 2022, représentant 25,5 % des décès. Cette catégorie englobe différentes formes de tumeurs malignes, comme les cancers du poumon, cancer du sein ou du côlon. Bien que la mortalité par cancer soit en baisse depuis plusieurs années, elle se stabilise chez les femmes.

Qui est touché ?

Les personnes décédées à cause du cancer sont généralement plus jeunes que celles concernées par d'autres causes de décès. La prévention et le dépistage restent donc cruciaux pour continuer à faire reculer cette première cause de mortalité.

Cause de décès Proportion des décès en 2022 Cancers (tumeurs) 25,5 % Maladies cardio-neurovasculaires 20,8 % Maladies respiratoires 6,7 % Causes externes (accidents) 6,7 % Covid-19 5ème cause

Les maladies cardio-neurovasculaires, deuxième cause majeure

Les maladies cardio-neurovasculaires, telles que les infarctus du myocarde, les AVC et l’insuffisance cardiaque, constituent la deuxième cause de mortalité en 2022, représentant 20,8 % des décès. Ces maladies touchent principalement les personnes âgées, notamment les plus de 85 ans.

Ce chiffre reste élevé malgré les progrès de la médecine. La prévention, avec des changements dans l’alimentation et l’activité physique, joue un rôle essentiel pour limiter les risques.

Augmentation des décès dus aux maladies respiratoires

En dehors du Covid-19, les maladies respiratoires ont vu une augmentation marquée, avec 6,7 % des décès en 2022. Ce chiffre est en partie attribuable aux épidémies de grippe et aux autres virus respiratoires comme le virus respiratoire syncytial. Ces décès touchent principalement les personnes âgées, avec une majorité des victimes ayant plus de 86 ans.

Cette reprise post-Covid montre que, malgré l'atténuation de la pandémie, les maladies respiratoires traditionnelles restent une menace pour la santé publique.

Le recul du Covid-19, mais toujours une menace

Après avoir marqué fortement les années 2020 et 2021, la mortalité liée au Covid-19 a fortement diminué en 2022, avec une baisse de près d'un tiers. Cela s'explique par une immunité collective accrue (grâce à la vaccination et aux infections antérieures) et une moindre virulence des variants.

Bien que le Covid-19 ne soit plus en tête des causes de décès, il reste une préoccupation, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. Il est devenu la cinquième cause de mortalité en 2022, un recul significatif qui reflète les efforts de la population et des autorités de santé pour contenir sa propagation.

Une hausse inquiétante des décès par accident

Les accidents, qui incluent les chutes, les accidents de la route et les noyades, ont représenté 6,7 % des décès en 2022. Une tendance à la hausse par rapport aux années précédentes, en particulier chez les jeunes et les personnes âgées.

Cette augmentation touche toutes les tranches d’âge, mais elle est particulièrement marquée chez les seniors de plus de 85 ans, principalement à cause des chutes accidentelles et des accidents domestiques.

Pourquoi cette augmentation ?

Avec le retour à une vie normale après les restrictions liées au Covid-19, les accidents de la route et les activités à risque ont repris. Cependant, chez les personnes âgées, c'est le manque de mobilité et les environnements domestiques non adaptés qui sont les principales causes.

Vers un avenir plus sain ?

Ces statistiques montrent que, même si certaines causes de décès sont en baisse, d'autres continuent de peser lourdement sur la mortalité en France. La prévention des maladies chroniques, la réduction des risques d’accidents et la lutte contre les virus respiratoires sont autant de défis à relever pour l’avenir.

Pour mieux protéger votre santé, voici quelques conseils :

Dépistage régulier des cancers et suivi médical

des cancers et suivi médical Alimentation équilibrée pour prévenir les maladies cardiovasculaires

pour prévenir les maladies cardiovasculaires Vaccination contre les virus saisonniers comme la grippe

contre les virus saisonniers comme la grippe Aménagements sécurisés dans la maison pour prévenir les chutes chez les personnes âgées

Adopter ces pratiques peut vous aider à réduire votre risque de figurer dans ces statistiques.