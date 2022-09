Le cancer : une maladie grave qu’il faut dépister le plus tôt possible

Le cancer existe sous de nombreuses formes et touche la quasi-totalité des organes humains. À partir de l’âge de 50 ans, 55 ans selon certains spécialistes, des dépistages réguliers des formes les plus fréquentes sont indispensables.

Les dépistages que les médecins préconisent sont :

Le cancer colorectal

Le dépistage est conseillé à tous ceux qui sont âgés de 50 ans et plus. Il doit être renouvelé tous les deux ans et son coût est pris en charge par la caisse d’assurance maladie.

Le cancer du sein

C’est un des plus fréquents chez les femmes, notamment celles qui sont ménopausées. Le dépistage doit être fait tous les deux ans et est, lui aussi, pris en charge par l’assurance maladie.

Le dépistage est effectué par mammographie, qui est un examen radiologique des seins. Les cancers du sein détectés précocement sont désormais bien soignés et les chances de survie et de guérison, même sans ablation du ou des seins atteints, sont élevées.

Le cancer du col de l’utérus

Un autre cancer très fréquent chez les femmes. Il peut survenir dès 24 ans. Ce dépistage doit être fait tous les trois ans, et ce, jusqu’à l’âge de 65 ans. Le dépistage consiste en un frottis qui est un prélèvement de cellules de l’utérus effectué par un gynécologue ou le médecin traitant de la femme. Ce dépistage est pris en charge par l'assurance maladie à hauteur de 70 % ;

Le cancer de la prostate

C'est un des cancers les plus fréquents chez les hommes. Il n’est pas recommandé que ce dépistage soit fait de façon systématique et le médecin ou l’urologue juge s’il est nécessaire ou pas.

Les cancers de la peau

Ils existent sous diverses formes, dont le plus fréquent est le carcinome cutané. Il est recommandé aux personnes âgées et aux personnes ayant un teint clair, car elles ont plus de risques de développer un cancer de ce type.

Les personnes fortement exposées au soleil sont, elles aussi, des personnes à risque et doivent être dépistées régulièrement.

Les maladies cardiovasculaires

Les maladies cardiovasculaires sont répandues chez les personnes âgées. Elles doivent être dépistées de façon régulière, notamment chez les personnes présentant des facteurs de risque comme le tabagisme, la sédentarité, le surpoids ou l’obésité, l’alcoolisme, le diabète et l’hypercholestérolémie.

Le dépistage des maladies cardiovasculaires consiste en un bilan cardiaque préconisé une fois par an pour toute personne à risque. Le dépistage inclut également l’hypertension artérielle qui touche de nombreux seniors. L’HTA doit être dépistée et soignée, car elle peut provoquer des AVC et entraîner la mort. Elle a aussi de graves incidences sur le cerveau, le cœur et les reins.

Dépistage de l’ostéoporose

L’ostéoporose est une maladie consistant en la déminéralisation des os, ce qui fragilise ces derniers et rend la personne qui en est atteinte plus susceptible de subir des fractures. Le dépistage se fait par ostéodensitométrie, une radiographie indiquée pour les personnes présentant des facteurs de risque.

Dépistage des troubles de la vision

Les troubles de la vision sont, eux aussi, très fréquents chez les personnes âgées, notamment la DMLA, la cataracte, le glaucome et la presbytie. Ces troubles et maladies doivent être détectés aussi précocement que possible pour pouvoir les traiter ou ralentir leur progression. Une visite au moins annuelle chez l'ophtalmologue est recommandée pour tous les seniors.

Dépistage des atteintes du système auditif

Le système auditif est aussi sujet à des troubles plus fréquents avec le vieillissement. Il est recommandé à tous de consulter un ORL au moins une fois tous les deux ans à partir de l’âge de 60 ans.