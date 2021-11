Le casque anti-bruit pour dormir, est-ce efficace ?

Ce n’est plus un secret pour personne que le sommeil est indispensable à notre équilibre. Pourtant, les conditions ne sont pas toujours réunies pour bénéficier de calme pour dormir et vous pouvez être réveillé(e) au cours de la nuit et ce, toutes les nuits, voire plusieurs fois par nuit. Les causes de ces réveils nocturnes sont nombreuses, ce peut être votre partenaire qui ronfle, la circulation à proximité de chez vous, des voisins bruyants, etc.. La fatigue s’accumule jour après jour et le matin, vous vous levez avec une sensation de fatigue. Une solution consiste à porter un casque anti-bruit. Mais que faut-il en penser ? Nous vous proposons de le découvrir ici.