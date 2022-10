Qu’est-ce que la cataracte ?

La cataracte est définie comme étant l’opacification du cristallin, ce dernier, qui représente la lentille intraoculaire, permet à l’œil de faire la mise au point lorsque l’objet observé se rapproche ou s’éloigne.

Pendant la jeunesse, la lentille est transparente et laisse passer la lumière, mais, avec l’âge, elle s’opacifie, perd de sa transparence et jaunit, puis brunit. On parle alors de cataracte. Les personnes atteintes de ce trouble la décrivent comme un brouillard occultant la vue, faisant perdre la perception des contrastes et ternissant les couleurs.

Elle se traduit par une perte de l’acuité visuelle pouvant, en l’absence de traitement, mener à la cécité totale.

Les personnes souffrant de cette maladie sont aussi plus sensibles à la lumière et ont tendance à se plaindre d’être facilement éblouies, notamment par les lumières artificielles comme celles des phares de voitures la nuit. Elles se plaignent également de voir double, notamment lorsqu’elles ferment ou occultent un œil.

La maladie se développe généralement lentement et la phase symptomatique peut prendre des années, voire des décennies à être atteinte. Il existe néanmoins des cas où la maladie se développe très rapidement, atteignant la phase symptomatique en à peine quelques mois.

Les différents types de cataracte

La cataracte nucléaire

La cataracte nucléaire peut initialement entraîner une myopie plus importante, voire une amélioration temporaire de la vision lors de la lecture. Au fil du temps, le cristallin devient progressivement plus épais, plus jaune et brouille davantage la vision.

Au fur et à mesure que la cataracte progresse, le cristallin peut même prendre une couleur brune. L'augmentation de la pigmentation jaune ou brune du cristallin peut rendre difficile la distinction des nuances de couleur.

La cataracte corticale

La cataracte corticale se présente sous la forme d'opacités cunéiformes blanchâtres ou de lignes blanchâtres sur le bord extérieur du cortex du cristallin. Au fur et à mesure qu'elle progresse, les lignes s'étendent vers le centre de la lentille et rendent difficile le passage de la lumière.

La cataracte sous capsulaire postérieure

Elle se présente sous la forme d'une petite zone opaque qui se forme généralement à l'arrière du cristallin, juste sur le trajet de la lumière. Une cataracte sous capsulaire postérieure réduit l’acuité visuelle notamment à la lecture, et entraine des éblouissements en particulier provoqué par des lumières vives. Ce type de cataractes a tendance à progresser plus rapidement que les autres.

Quelles sont les causes possibles ?

La cataracte est principalement due au vieillissement. Les premières phases de la maladie apparaissent généralement dès l’âge de 40 ans. C’est à partir de l’âge de 60 ans que la maladie se manifeste concrètement avec un début de perte d’acuité visuelle.

L’apparition et le développement de la maladie peuvent être favorisés par d’autres facteurs dont :

Le tabagisme ;

L’exposition prolongée au soleil et aux rayons ultraviolets (UV) ;

Les radiations ;

Certains médicaments dont les corticoïdes ;

Des antécédents de chirurgie de l’œil ;

La myopie forte ;

Les traumatismes oculaires ;

Certaines maladies comme l'hyperparathyroïdie et le diabète.

À noter : L'apparition de la maladie peut être associée à un facteur génétique, car des antécédents familiaux sont souvent observés chez ceux qui en souffrent.

Comment la cataracte est-elle diagnostiquée ?

Le diagnostic de cette maladie est réalisé par un ophtalmologue qui effectue une analyse précise du cristallin, souvent après une dilatation de la pupille par application de collyres mydriatiques. Le diagnostic est posé par le spécialiste en se basant sur l’examen clinique et un faisceau d’arguments :

Un interrogatoire pour mettre en évidence les symptômes habituels de la cataracte (vision trouble, éblouissement, sensation de brouillard, etc) ;

(vision trouble, éblouissement, sensation de brouillard, etc) ; Mesure de l’acuité visuelle des deux yeux ;

des deux yeux ; Examen à la lampe à fente et au microscope de table qui permettent d’observer directement la cataracte ;

et au microscope de table qui permettent d’observer directement la cataracte ; Examen du fond d'œil pour s’assurer de la bonne santé de la rétine et de l’absence d’autres maladies comme la DMLA.

Comment évolue-t-elle dans le temps ?

La cataracte évolue de façon imprévisible et différente d’un patient à un autre, même si, en règle générale, elle a une évolution lorsqu’elle est liée à l’âge. Lorsqu’elle n’est pas traitée, cette maladie peut mener à une perte progressive de l’acuité visuelle pouvant arriver jusqu’à la cécité totale.

Lorsqu'ils sont traités, les patients atteints de cette maladie récupèrent la totalité de leur acuité visuelle.

Comment la cataracte est-elle traitée ?

Cette maladie n’a qu’un seul traitement, la chirurgie. L’opération est appelée “phacoémulsification du cristallin” qui consiste à réaliser une micro-incision dans la cornée, avant de déstructurer le noyau du cristallin à l’aide d’une sonde à ultrasons. Le noyau peut alors être extrait par aspiration et remplacé par un implant. Le spécialiste injecte ensuite un antibiotique dans la chambre intérieure de l'œil pour prévenir le risque d’infection intra-oculaire et suture la cornée.

L’opération est légère, indolore et se déroule en ambulatoire et sous anesthésie locale. Elle est réalisée 600 000 fois par an en France.