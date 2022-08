Le CBD, pour soulager les maux des personnes âgées

Qu’est-ce que le CBD ?

Le cannabidiol ou CBD est extrait des plants de cannabis. C’est un composé actif appartenant à la famille chimique des cannabinoides à laquelle appartiennent également le THC et le HHC. Contrairement à ces derniers, le CBD n’a pas d’effets psychotropes, il n’altère pas la conscience et n’induit pas d’effet euphorisant.

En outre, à la différence du THC, le CBD ne suscite aucune dépendance et peut donc être consommé sans risque d’accoutumance. C’est ainsi que cette substance est aujourd’hui légale en France et dans d’autres pays d’Europe où elle est vendue sous plusieurs formes : huiles, fleurs à fumer, compléments alimentaires, etc.

Les consommateurs de CBD sont de plus en plus nombreux dans le monde. Certains l’utilisent comme calmant ou comme remède pour certains maux, alors que d’autres y voient un substitut au cannabis récréatif qui les aide à se sevrer du THC.

On prête au cannabidiol de nombreuses vertus thérapeutiques, il est antioxydant, neuroprotecteur, analgésique, anticonvulsif, anti-histaminique et antispasmodique.

Ses bienfaits sur les personnes âgées

Grâce à ses vertus, le CBD peut aider les séniors dans leur quotidien en les soulageant de petits maux et de certaines gênes.

Il peut améliorer le sommeil

Les difficultés à s’endormir, les réveils multiples pendant la nuit ou le réveil trop précoce le matin sont des problèmes rencontrés par beaucoup de personnes âgées. Le CBD se fixe sur les récepteurs CB1 et CB2 du système nerveux. Les récepteurs CB1 sont ceux qui agissent sur le sommeil, car lorsque le cannabidiol y est fixé, il diminue l’intensité de l’activité neuronale, ce qui favorise la détente physique et psychologique et le ralentissement de l’activité nerveuse.

Le CBD est aussi myorelaxant, c’est-à-dire qu’il favorise le relâchement musculaire, ce qui, à son tour, contribue à favoriser le sommeil. La personne âgée qui prend du CBD une heure avant de se coucher s’endort ainsi plus rapidement et profite d’un sommeil de meilleure qualité.

Il soulage les douleurs osseuses

Le CBD est antalgique, c’est-à-dire qu’il a la capacité d’atténuer les douleurs. Il peut donc aider les séniors à mieux supporter certaines douleurs osseuses et articulaires très fréquentes chez elles. Pour obtenir cet effet soulageant les douleurs, il est possible de prendre du CBD par voie orale ou d’appliquer de l’huile de CBD ou une crème à base de CBD directement sur les endroits douloureux.

Ce remède est particulièrement intéressant pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques et ne souhaitent pas accumuler les traitements médicamenteux ou les tolèrent mal, car le CBD, contrairement à certains médicaments, n’a pas d’effets secondaires.

Le CBD améliore l’humeur

Le CBD est également connu pour ses bienfaits sur le cerveau et le moral. Il a une action qui permet de contrer le stress et de diminuer l’anxiété, et ce, qu’ils soient ponctuels ou chroniques.

Cet effet est expliqué par le fait que le CBD active les récepteurs de la sérotonine, un neurotransmetteur impliqué dans de nombreux mécanismes hormonaux et dont la baisse d’activité induit des effets néfastes comme des troubles de l’humeur, l’anxiété, la fatigue ou encore des troubles du sommeil. En activant les récepteurs de la sérotonine, le CBD atténue l’anxiété, le stress et améliore l’état des personnes dépressives, notamment chez les personnes âgées. Là aussi, le CBD peut être consommé par voie orale sous forme d’infusion qu’il est possible de trouver chez des vendeurs spécialisés comme le chanvrier français.

Il ralentit le vieillissement

Lorsqu’il est ingéré, le CBD crée une défense antioxydante en apportant des micronutriments qui favorisent l’activité antioxydante. L’augmentation des antioxydants non enzymatiques comme le glutathion permet de ralentir l’altération oxydative des lipides, des protéines et de l’ADN. Cet effet permet de ralentir le vieillissement et l’apparition de certaines maladies chroniques.

Il renforce les os

Selon des études scientifiques, le CBD favorise la solidité osseuse à travers trois mécanismes différents. Il améliore les propriétés biomécaniques au niveau des fractures, ce qui accélère la guérison. Il favorise l’équilibre entre ostéoblastes qui favorisent la construction osseuse et les ostéoclastes qui agissent pour la destruction osseuse. Le CBD stimule également des enzymes impliquées dans la réticulation du collagène qui participe à son tour à la structure de l’os. Par ces trois mécanismes, le CBD peut renforcer la solidité des os, ce qui n’est pas négligeable chez les personnes âgées qui sont nombreuses à souffrir d’ostéoporose.