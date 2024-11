Ces 5 aliments riches en magnésium doivent s’inviter dans votre assiette cet hiver pour éviter la fatigue

Pourquoi le magnésium est-il indispensable pour bien affronter l’hiver ?

Avant de découvrir les aliments à privilégier, il est essentiel de comprendre pourquoi le magnésium est si précieux. Ce minéral participe à de nombreuses fonctions vitales dans notre organisme. Il joue un rôle clé dans la relaxation musculaire, le fonctionnement du système nerveux et la production d’énergie. C’est pourquoi une carence peut rapidement se traduire par de la fatigue, des crampes musculaires ou encore une sensation d’irritabilité et de nervosité.

En hiver, le manque de soleil et les journées plus courtes accentuent notre besoin de magnésium, et ce déficit est fréquent. Les apports journaliers recommandés sont de 360 mg pour les femmes et de 420 mg pour les hommes. En privilégiant certains aliments, vous pouvez facilement atteindre ces apports et garder un bon niveau d’énergie toute la saison.

Les légumes à feuilles vertes : un concentré de magnésium dans votre assiette

Les légumes à feuilles vertes, comme les épinards et les blettes, sont excellents pour faire le plein de magnésium. En effet, 100 g d’épinards cuits apportent environ 80 mg de magnésium. Et, bonne nouvelle, ils sont en saison pendant l’hiver !

Comment les intégrer ?

Les épinards et les blettes se prêtent à de nombreuses recettes : gratins, soupes, ou encore quiches. Pour profiter au maximum de leurs bienfaits, consommez-les cuits, car leur volume réduit permet d’en manger plus facilement une bonne quantité. Ajoutez une touche de crème pour un effet réconfortant ou un peu de fromage râpé pour plaire à toute la famille.

Les légumineuses : l’allié énergétique de vos plats d’hiver

Les légumineuses comme les lentilles, pois chiches et haricots sont non seulement riches en magnésium, mais aussi en protéines et fibres. Parfaites pour des repas consistants, elles apportent entre 40 et 60 mg de magnésium pour 100 g.

Comment les intégrer ?

Les légumineuses sont idéales pour les plats mijotés de l’hiver : chili végétarien, ragoûts, currys ou encore le traditionnel petit salé aux lentilles. Vous pouvez également préparer des salades de lentilles tièdes, avec des noix et des légumes d’hiver pour varier les plaisirs tout en profitant de leurs bienfaits énergétiques.

Les fruits à coque : une collation énergisante pour lutter contre la fatigue

Noix, amandes, noisettes, pistaches… Ces fruits à coque sont parfaits pour un apport rapide et naturel en magnésium. Avec en moyenne 130 mg de magnésium pour 100 g, ils permettent de maintenir une énergie stable tout au long de la journée et sont faciles à consommer en collation.

Comment les intégrer ?

Gardez une poignée de noix ou d’amandes à portée de main pour vos petites fringales, ou ajoutez-les à vos plats et salades pour un côté croquant. Les fruits à coque peuvent aussi être utilisés dans les desserts : mélangés dans un yaourt ou saupoudrés sur un porridge au petit-déjeuner.

Faites toutefois attention aux quantités, car ils sont caloriques ; une poignée suffit à combler un besoin tout en restant équilibré.

Le chocolat noir : un plaisir qui booste le magnésium et le moral

Le chocolat noir, en plus d’être délicieux, est une source insoupçonnée de magnésium. Plus sa teneur en cacao est élevée, plus il est riche en magnésium, avec environ 100 mg pour 100 g de chocolat à 70 % de cacao. De quoi se faire plaisir tout en contribuant à ses apports en magnésium.

Comment l’intégrer ?

Une carrée de chocolat noir en fin de repas ou en goûter est idéal pour un apport en magnésium tout en régalant les papilles. Si vous préférez, vous pouvez l’incorporer dans une recette de gâteau léger ou un chocolat chaud pour une pause gourmande et revitalisante. Choisissez des tablettes avec une teneur en cacao d'au moins 70 % pour bénéficier des meilleures vertus nutritionnelles.

Les bananes : le fruit énergétique à ne pas sous-estimer

Enfin, les bananes sont une autre source précieuse de magnésium, tout en étant faciles à consommer à tout moment de la journée. Une banane moyenne contient environ 30 mg de magnésium, en plus d’être riche en potassium et vitamines B6, des nutriments parfaits pour renforcer votre énergie et favoriser une bonne humeur.

Comment les intégrer ?

Les bananes sont pratiques à consommer telles quelles, mais elles se prêtent aussi à des recettes variées. Vous pouvez les ajouter dans un smoothie, les incorporer dans un porridge chaud au petit-déjeuner, ou même les cuire légèrement avec une pincée de cannelle pour un dessert rapide et sain.

Les 5 aliments riches en magnésium pour l’hiver

Aliment Quantité de magnésium (pour 100 g) Idée d'intégration Épinards et blettes 80 mg Gratin, quiche, soupe Lentilles et pois chiches 40-60 mg Chili, ragoût, curry Noix et amandes 130 mg En collation, dans les salades Chocolat noir (70 % cacao) 100 mg Carré après le repas, chocolat chaud Bananes 30 mg Snack, smoothie, porridge

Intégrer ces aliments dans votre quotidien : des gestes simples pour une meilleure énergie

Manger plus de magnésium en hiver ne nécessite pas de révolutionner votre alimentation. En intégrant ces cinq aliments régulièrement, vous contribuerez à combler vos besoins en magnésium, tout en profitant de plats variés et savoureux. Vous ressentirez les bienfaits sur votre niveau d’énergie, votre moral et même sur la qualité de votre sommeil.

L’hiver peut être une saison exigeante pour notre organisme, mais avec ces aliments riches en magnésium, vous avez toutes les clés en main pour traverser cette période sans fatigue excessive. Alors, pourquoi ne pas adapter vos repas dès aujourd’hui pour profiter pleinement des bienfaits de ce minéral essentiel ?