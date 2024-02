1. Anticiper l’avenir dès maintenant

Difficile de savoir à l’avance quels seront ses besoins en santé car ils diffèrent en fonction des personnes. Toutefois, plusieurs critères peuvent avoir une incidence sur l’état de santé : les antécédents, l’activité, le mode de vie, l’hérédité et bien sûr l’âge.

Les seniors sont particulièrement touchés par des problèmes de vue et d’audition. Malheureusement malgré le 100 % Santé pour les soins de première nécessité, les dispositifs médicaux - les prothèses auditives et les lunettes - sont très mal remboursés par l’Assurance maladie et le reste à charge est donc souvent élevé.

C’est pour cette raison qu’il peut être intéressant de dresser un bilan de santé le plus tôt possible puis d’anticiper les besoins futurs pour comparer les garanties proposées par les diverses mutuelles santé pour seniors.

2. Connaître les taux de remboursement de l’Assurance maladie

L’Assurance maladie ne rembourse pas tous les frais médicaux tandis que d’autres sont peu remboursés.

Par exemple, les implants dentaires ne sont pas pris en charge puisqu’ils sont considérés comme des soins de confort. En suivant cette logique, les tarifs ne sont pas plafonnés et peuvent donc passer du simple au double.

C’est pour cette raison qu’il est important de bénéficier d’une excellente couverture santé qui limitera les dépenses. Les mutuelles peuvent également prendre en charge des frais liés aux médecines douces comme l’ostéopathie ou l’homéopathie, les soins pour des maladies chroniques, pour de l’arthrose et des rhumatismes mais aussi des consultations chez un diététicien.

3. Vérifier toutes les garanties

Avant de souscrire une mutuelle santé, il est fortement conseillé de s’intéresser à toutes les garanties car il est fréquent que les contrats à destination des seniors présentent des garanties spécifiques. Il convient donc de regarder en priorité le taux de remboursement des médicaments, des prothèses auditives et des lunettes. Les porteurs de verres progressifs ne peuvent donc pas bénéficier du dispositif 100 % Santé.

Mais il faut également prendre le temps de s’intéresser aux garanties particulières c’est-à-dire celles qui concernent les frais d’hospitalisation, la prise en charge d’une aide à domicile si besoin, celle des petits équipements tels que des bas de contention ou des semelles orthopédiques.

Les cures thermales - plébiscitées par les seniors - peuvent aussi être prises en charge, totalement ou partiellement, par les mutuelles.

4. Ne pas s’intéresser qu’aux tarifs des cotisations

Les cotisations des mutuelles pour les seniors sont généralement très élevées car les tarifs des assurance santé varient en fonction du profil du souscripteur (âge, état de santé, sexe…).

Il serait donc tentant d’opter pour une mutuelle dont les tarifs sont inférieurs aux autres. Pourtant, cela est une erreur. En effet, bien que le prix reste un critère important pour choisir la meilleure mutuelle santé, il n’est pas le seul facteur à prendre en compte.

Une complémentaire santé à un prix bas offrira des remboursements moins importants qu’une autre. Il faut donc réussir à trouver l’assurance qui soit accessible financièrement et qui garantisse des remboursements intéressants. Il serait dommage d’économiser quelques dizaines d’euros sur les cotisations mais de devoir dépenser plusieurs centaines d’euros en cas d’hospitalisation ou de dépassements d’honoraires.

5. Faire attention au délai de carence

Le choix de la mutuelle santé doit également être fait en fonction d’autres critères. Même si cela est critiqué, certaines compagnies n’hésitent pas à faire remplir un questionnaire médical à leurs assurés afin d’établir un contrat personnalisé.

Il faut faire très attention car les mutuelles appliquent souvent une sorte de malus aux personnes dont la situation est jugée à risque. Le mieux est d’éviter une compagnie qui demande des informations trop précises sur l’état de santé.

Mais il faut aussi être vigilant au délai de carence, cette période durant laquelle l’assuré n’est pas couvert par la mutuelle et ne pourra donc pas se faire rembourser ses frais médicaux. Toutes les compagnies d’assurance n’appliquent pas de délai de carence mais si c’est le cas, il peut aller de quelques semaines à plusieurs mois après la souscription.

6. Multiplier les devis

Comme il existe de nombreuses compagnies d’assurance et des dizaines de contrats pour les seniors avec des niveaux de garanties différents, il peut être difficile de s’y retrouver.

C’est pour cette raison qu’il est conseillé de demander des devis et de les comparer en prenant soin de vérifier tous les critères importants. Signer la première proposition n’est jamais une bonne idée.

Posséder plusieurs devis peut être un moyen de faire jouer la concurrence et de faire baisser les tarifs des cotisations ou de profiter de meilleures garanties pour un prix similaire.

7. Multiplier les devis et utiliser un comparateur en ligne

Dernier conseil pour trouver la meilleure mutuelle santé : utiliser un comparateur en ligne. Cet outil gratuit et accessible à tout moment du jour ou de la nuit permet de connaître en seulement quelques clics la mutuelle la plus adaptée à ses besoins.

Il suffit de remplir un formulaire pour obtenir tous les contrats des assureurs qui répondent à ses besoins. Un comparateur en ligne n’engage à rien et aide à faire des économies.

Grâce à ces 7 conseils, il est plus facile de trouver la meilleure mutuelle santé pour les seniors. Il faut tenir compte de la prise en charge des soins médicaux et des affections liées à l’âge sans oublier de tenir compte de l’éventuel délai de carence au moment de la souscription.