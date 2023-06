Tous les vêtements protègent-ils des UV ?

Vous n'avez pas encore de t-shirt anti-uv dans votre armoire ? C'est pourtant un élément indispensable pour passer un été en toute sécurité. À l'arrivée des beaux jours, la tentation peut être forte de vouloir profiter de chaque moment ensoleillé. Vous ressortez vos vêtements d'été, plus légers et surtout plus courts, pour pouvoir profiter sereinement du retour du soleil.

Vous vous adonnez comme chaque année à vos activités extérieures préférées de l'été : marche, vélo, bateau, golf, jardinage, sans compter les nombreux déjeuners en famille ou entre voisins... Parfois à l'ombre, parfois au soleil, vous vous dites que de toute façon, comme vous portez toujours un t-shirt sur vos épaules, vous êtes bien protégé(e) ! Qu'au pire, vous vous réveillerez avec un "petit coup de soleil" sur le nez ou sur les bras.

Un simple t-shirt vous protège-t-il réellement des UV ?

Selon les dermatologues, les vêtements protègent un minimum des UV. L'été, nous cherchons naturellement à éviter la chaleur et nous privilégions donc les vêtements assez fins et légers.

Ainsi, un t-shirt ordinaire en coton ou en lin pourra vous protéger des rayons du soleil dans une moindre mesure, mais environ 20 % des UV réussiront tout de même à traverser le tissu et atteindront finalement votre peau. Contrairement à ce que nous pouvons penser, nous ne sommes donc pas totalement en sécurité vis-à-vis du soleil même lorsque nous portons un t-shirt, que ce soit lors d'une promenade en bateau ou d'une séance de lecture dans le jardin.

Notons qu'il est difficile de pouvoir juger de la capacité d'un vêtement à protéger des rayons UV, à moins d'effectuer des tests en laboratoire grâce à des appareils de mesure spécifiques.

Et ce n'est pas parce qu'un vêtement est épais ou foncé, qu'il vous protégera mieux du soleil qu'un autre vêtement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un t-shirt anti UV constituera une protection solaire beaucoup plus efficace qu'un tee shirt classique et sera donc un meilleur allié dans la préservation de votre santé.

Le t-shirt anti UV face aux risques de maladies liées au soleil

Les affections de la peau bénignes

Le "coup de soleil" est sans doute la conséquence la plus répandue d'une exposition aux rayons ultraviolets sans protection adaptée. Cette brûlure de la peau, connue sous le nom scientifique d'érythème actinique, est une réaction phototoxique pouvant varier du "simple érythème rosé" à un "érythème œdémateux douloureux" selon l'Académie de Médecine.

Une exposition prolongée ou répétitive aux UV avec une protection inadaptée ou insuffisante peut également entraîner des allergies solaires, dont la forme la plus fréquente est la lucite estivale bénigne. Cette affection survient la plupart du temps au début de l'été, dès la première exposition importante, et se traduit par des rougeurs, des démangeaisons et des petits boutons qui s'estompent généralement au bout de quelques jours après l'arrêt de l'exposition.

Les cancers de la peau

Ces deux affections restent dans la majorité des cas bénignes et sans conséquences sérieuses sur la santé des personnes. Mais l'exposition aux UV peut parfois être la cause de certaines maladies plus graves et engendrer des cancers de la peau, qui sont les cancers les plus fréquents en France. Selon l'Institut National du Cancer, chaque année, plus de 100 000 personnes sont touchées par un cancer de la peau.

Il existe deux types de cancers de la peau : les carcinomes et les mélanomes. Le carcinome est le cancer de la peau le plus fréquent, apparaissant le plus souvent après 50 ans, en particulier sur le visage et le cou, les épaules, les avant-bras ou encore les mains. Quant au mélanome, il s'agit du cancer de la peau le plus grave s'il n'est pas détecté assez tôt. En France, il a vu son incidence multipliée par 5 entre 1990 et 2018, soit 15 500 nouveaux cas chaque année.

Le t-shirt anti-uv contre le risque de cancer de la peau

Toujours selon l'Institut National du Cancer, l'exposition au rayonnement ultraviolet figure parmi les principaux facteurs de risque des cancers de la peau. En effet, 80 % des cancers de la peau sont liés à des expositions excessives au soleil. Les antécédents de coups de soleil, la présence de grains de beauté ou encore un phototype à peau claire constituent les autres facteurs de risque.

Il existe différents moyens de prévenir les risques de cancers de la peau. Le meilleur moyen restera bien sûr de ne pas s'exposer au soleil (surtout durant les heures où les rayons UV sont les plus intenses) et de préférer l'ombre. Mais cet évitement des rayons uv n'est pas toujours compatible avec notre mode de vie ni avec les activités que nous aimons pratiquer au quotidien, surtout l'été.

En cas d’exposition, porter des vêtements couvrants, comme un tee shirt anti-UV à manches longues, ainsi qu'un chapeau à bords larges et qu'une bonne paire de lunettes de soleil constitue donc une protection solaire efficace. En complément, sur les zones non couvertes, il reste indispensable de s'appliquer de la crème solaire à indice de protection élevé (ou écran total) et de renouveler l'application très régulièrement.

Tous les avantages d'un T-shirt anti-UV certifié UPF 50+

Porter un tee shirt anti UV, combiné à d'autres vêtements anti-uv, vous permettra donc de pouvoir profiter de vos activités extérieures en toute sécurité. Le principal avantage d'un t-shirt anti uv réside en sa capacité à bloquer les rayons nocifs du soleil avant qu'ils n'atteignent votre peau. Ainsi, un t shirt certifié UPF 50+, soit la certification maximale en Europe, bloquera plus de 98 % des rayons UVA et UVB. Il est donc fortement conseillé d'opter pour des vêtements et accessoires certifiés UPF 50+, qui minimiseront les risques de maladies liées aux UV.

L'enjeu principal d'un bon t-shirt anti UV, outre sa capacité à bloquer les UV, est également d'être couvrant pour protéger la plus grande surface de peau possible, mais aussi confortable à porter en été. Les fabricants de vêtements anti uv travaillent donc avec des ingénieurs textiles expérimentés afin obtenir des tissus adaptés aux activités quotidiennes ou sportives de l'été. Ainsi, le choix des fibres, le choix des fils, le type de tissage ou encore le poids sont les principaux paramètres étudiés lors de la fabrication d'un tissu anti UV performant. Un vêtement anti uv bien conçu permettra aussi une bonne circulation de l’air, grâce par exemple à une coupe assez ample et à de nombreuses aérations.

Privilégiez donc dès que possible des manches longues et un col ras du cou ou montant. KER SUN, connu pour être le spécialiste français des vêtements anti-UV, propose de très nombreux modèles de t-shirts anti-uv sur son site internet. Ils ont tous la particularité d'être couvrants, mais surtout très agréables à porter au quotidien. Ils sont en effet conçus dans des matières très légères qui offrent une bonne respirabilité (en évacuant l'humidité liée à la transpiration) ainsi qu'un confort optimal. En effet, les vêtements anti uv KER SUN sont très doux sur la peau et vous gardent au frais tout au long de la journée, même par temps chaud. Cerise sur le gâteau : les vêtements anti uv KER SUN sont élégants et modernes, et trouveront facilement leur place dans votre garde-robe.

Les t-shirts anti UV homme et femme de KER SUN offrent tous le niveau maximal de protection (garantie UPF 50+), quelque soit l'activité pour laquelle ils ont été conçus. Certains vêtements, comme les t-shirts anti-uv homme ou les polos à manches longues seront parfaits à porter au quotidien, pour vos activités extérieures comme le jardinage, le shopping en centre-ville ou les promenades en famille.

D'autres, conçus pour aller dans l'eau, vous offriront une protection solaire optimale lors de vos activités aquatiques : baignade, bateau, pêche... Car un bon t-shirt de bain anti UV vous protégera des rayons nocifs du soleil même dans l'eau ! Le site propose également de nombreux modèles de lycra anti UV et maillots de bain anti UV femme.

Enfin, des modèles de t-shirts anti UV existent aussi pour vos activités sportives : course à pied, vélo, golf, randonnée... Ils auront cette capacité, en plus de vous protéger du soleil, à sécher très rapidement afin de vous maintenir au sec même lorsque vous transpirez, et vous offriront la possibilité d'être libre de vos mouvements grâce à leur extensibilité.

D'autres vêtements anti uv et accessoires vous seront aussi nécessaires dans votre lutte contre le soleil, comme un chapeau anti UV à larges bords pour protéger votre tête, votre cou et votre nuque, un pantalon anti-UV ou encore des mitaines anti uv.