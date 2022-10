Histoire du chanvre, à la rencontre du cannabidiol

Le cannabidiol souffre cruellement du rapprochement évident avec le cannabis. Et pour cause, les termes sont trompeurs et les préjugés bien ancrés.

Comme nous l’explique le gérant de CBD-Dundees la boutique en ligne n°1 en France. “En effet, le CBD est une molécule issue de la plante de chanvre. Or, le chanvre est le nom donné au cannabis lorsque les variétés sont dépourvues ou dotées d’un très faible taux de THC, la molécule psychoactive de la plante, lorsque l’on pense aux usages non récréatifs : textile, construction et maintenant bien-être.”

Bien que le chanvre soit la première plante domestiquée par l’homme pour son incroyable polyvalence mais également pour ses bienfaits santé. Plante adaptogène, elle compte parmi les trésors de la nature et a été utilisée en phytothérapie depuis des millénaires. Pour autant, la plante avait été reléguée à des usages industriels.

Ce n’est il n’y a que très peu de temps que les vertus du chanvre et du CBD ont été redécouvertes suscitant un engouement sans précédent pour le marché du chanvre bien-être.

Les chiffres du marché du chanvre en France

6 millions de Français consomment du CBD , soit près de 10% de la population ! C’est dire l’essor du cannabidiol dans l’Hexagone. La majorité des consommateurs sont des hommes d’une trentaine d’années, cependant, les consommateurs sont hétéroclites avec des personnes plus âgées, puisque 10% d’entre eux ont plus de 60 ans.

Plus de 2000 boutiques présentes sur le territoire.

La France est le premier producteur européen de chanvre avec 1 300 producteur.rice.s de chanvre, pour 18 000 hectares.

Le Syndicat Professionnel du Chanvre estime à 1,5 milliard d'euros le chiffre d'affaires annuel du secteur en France.

Le vrai du faux sur le cannabidiol, halte aux idées reçues

Le CBD est une substance psychoactive. Faux

Le cannabidiol est bien une molécule issue du chanvre et fait partie des plus de 200 cannabinoïdes recensés à ce jour. Néanmoins, l’Organisation Mondiale de la Santé a confirmé l’innocuité du produit. Les experts ont estimé que le CBD ne présentait aucun risque de santé publique en l’absence d’effets secondaires et de risques de dépendance. Il ne s’agit donc pas d’une drogue.

Le cannabidiol est légal en France. Vrai

Le CBD n'est pas classé parmi les drogues, car il ne provoque pas de modification de l’état de conscience. À contrario du THC qui lui est interdit dans les principaux pays européens. Les produits de chanvre bien-être ont donc été officiellement légalisés par la réglementation française après une injonction de la juridiction européenne, lorsqu’ils contiennent moins de 0,3% de THC.

Le CBD est une solution naturelle pour mieux dormir. Vrai

Le cannabidiol est aujourd’hui une alternative très efficace et plus naturelle aux somnifères. Les bienfaits du CBD sur le sommeil sont corroborés par plusieurs études prometteuses.

En agissant sur les tensions nerveuses, il calme l’agitation cérébrale néfaste à un endormissement serein. Il régule également les rythmes du sommeil pour des nuits plus réparatrices avec une diminution des troubles tels que les réveils nocturnes, la paralysie du sommeil, les insomnies et autres. Comme il ne provoque ni somnolence ni dépendance, le CBD conquiert de plus en plus d’adeptes.

Le CBD n’agit que sur le stress. Faux

Le CBD est issu d’une plante adaptogène, son effet sur l’organisme est holistique. Il agit comme un régulateur naturel et le renforce. Il offre ainsi tout un panel de bienfaits en fonction des problématiques rencontrées par chacun.

Le CBD favorise également les capacités cognitives de mémoire, de concentration et de créativité. Il équilibre l’état émotionnel en stimulant la bonne humeur grâce à son action sur la sérotonine. De ce fait, il est utile contre les troubles anxieux, dépressifs mais également les baisses de libido.

Le cannabidiol est tout aussi reconnu pour les personnes souffrant de douleurs chroniques notamment musculaires, articulaires, menstruelles, etc. Il impacte la réception des signaux de la douleur afin de les inhiber.

Contribuant à une meilleure relaxation naturelle, il est utilisé par les sportifs dans leur processus de récupération.

Enfin, le CBD permet de contrer les effets liés au manque en période de sevrage, qu’il s’agisse de sevrage du cannabis, du tabac, de l’alcool, etc. Il peut ainsi s’inscrire dans un processus de traitement.

Ce qu’il faut retenir sur le cannabidiol

La position de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le cannabidiol est très précise. Selon un rapport du Comité d’Expert sur les Dépendances aux Drogues de l’OMS, la consommation de ce cannabinoïde ne représenterait aucun risque pour la santé publique. A contrario de nombreuses études sont menées pour mettre en avant ses effets thérapeutiques.

Le CBD ou cannabidiol n’est donc pas une substance psychotrope. Il tire les bienfaits du chanvre, plante adaptogène, pour offrir une action holistique pour améliorer le bien-être. Il est, ainsi, considéré par l’OMS comme inoffensif pour la santé.

L’OMS a indiqué, au sein d’un rapport qui date de 2017, que le CBD n’est pas nocif ou toxique pour votre santé. Néanmoins, il est important de prêter attention aux posologies de chaque produit. L’avis d’un médecin ou professionnel de santé est recommandé.