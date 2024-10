Cette habitude simple réduit les douleurs lombaires de 28 % d’après une étude récente : et si vous essayiez ?

Pourquoi la marche est-elle si efficace pour soulager le mal de dos ?

Il peut sembler surprenant que quelque chose d'aussi basique que marcher ait un impact significatif sur les douleurs lombaires, mais les chercheurs ont mis en lumière plusieurs bienfaits concrets de cette activité. En marchant, le corps sollicite de manière douce et répétée les muscles, les os et les tissus entourant la colonne vertébrale, ce qui améliore à la fois leur force et leur souplesse.

La marche permet également de :

Stimuler la circulation sanguine, facilitant ainsi l’apport en oxygène et nutriments aux muscles et aux disques intervertébraux.

Améliorer la posture et réduire la pression sur les disques cartilagineux de la colonne.

Renforcer les muscles du dos et des abdominaux qui soutiennent la colonne vertébrale.

Libérer des endorphines, hormones du bien-être, qui aident à diminuer naturellement la sensation de douleur.

Les résultats d'une étude récente sont impressionnants

Dans une étude menée en Australie, des chercheurs ont suivi 701 personnes souffrant de douleurs lombaires qui s'étaient rétablies d'un épisode récent. L’objectif était de déterminer si un programme de marche personnalisé pouvait prévenir le retour de ces douleurs chroniques. Les participants ont été divisés en deux groupes : l’un a suivi un programme de marche pendant six mois, tandis que l’autre n’a reçu aucun traitement particulier.

Les résultats ont montré que les personnes qui marchaient régulièrement étaient 28 % moins susceptibles de souffrir d'une rechute. En plus de cette diminution du risque, les participants ayant suivi un programme de marche ont vu les périodes sans douleur s’allonger considérablement, passant de 112 jours à 208 jours en moyenne entre deux épisodes douloureux​.

Résultats principaux Groupe marche Groupe sans marche Réduction du risque de récidive de douleurs lombaires 28 % moins de récidives Pas d'amélioration Durée moyenne entre deux épisodes douloureux 208 jours 112 jours

Comment intégrer la marche dans votre quotidien pour prévenir les douleurs lombaires ?

Vous n'avez pas besoin de marcher des heures chaque jour pour en ressentir les bienfaits. En effet, il suffit de 30 minutes de marche rapide, cinq jours par semaine, pour commencer à voir des résultats. Voici quelques astuces pour intégrer la marche dans votre routine :

Divisez votre marche en plusieurs sessions : Si vous manquez de temps, essayez de marcher 10 minutes trois fois par jour. Changez vos habitudes : Marchez pour aller au travail si possible, prenez les escaliers ou descendez un arrêt de bus plus tôt pour ajouter de la marche à votre journée. Trouvez un partenaire de marche : Cela peut rendre l'activité plus agréable et vous motiver à la pratiquer régulièrement. Choisissez un environnement agréable : Marcher en plein air, dans un parc ou en forêt, peut non seulement soulager votre dos mais aussi réduire le stress, qui est souvent lié aux douleurs chroniques.

L’importance de la posture et des bonnes pratiques

Pour maximiser les bienfaits de la marche sur votre mal de dos, quelques bonnes pratiques sont à suivre :

Gardez la tête haute et les yeux droits pour éviter de solliciter inutilement la colonne vertébrale.

et les yeux droits pour éviter de solliciter inutilement la colonne vertébrale. Utilisez des chaussures adaptées , avec un bon maintien et un amorti confortable.

, avec un bon maintien et un amorti confortable. Évitez de marcher en portant des objets lourds ou de manière asymétrique, car cela peut aggraver les douleurs lombaires.

En appliquant ces conseils, non seulement vous renforcerez les muscles du dos, mais vous contribuerez aussi à réduire les tensions sur la colonne vertébrale, améliorant ainsi votre confort global.

La marche : une approche accessible et sans coût

L'un des principaux avantages de la marche est qu'elle est accessible à tous. Contrairement à d'autres types d'exercices ou de traitements médicaux, elle ne nécessite ni équipement sophistiqué ni frais d’abonnement à une salle de sport. Il suffit de chausser une bonne paire de baskets et de trouver un itinéraire agréable.

De plus, c’est une activité que l'on peut pratiquer à tout âge, même pour les personnes âgées ou ayant des conditions médicales préexistantes, à condition d’adapter l’intensité de la marche à leurs capacités.

Et si vous essayiez ?

La marche est l'une des méthodes les plus simples et efficaces pour prévenir les douleurs lombaires et améliorer votre qualité de vie. Non seulement elle réduit le risque de récidive, mais elle allonge également les périodes sans douleur, tout en renforçant la santé cardiovasculaire et mentale.

Alors, pourquoi ne pas essayer cette habitude simple ? Que ce soit pour prévenir ou soulager vos douleurs lombaires, la marche pourrait bien être la solution naturelle que vous cherchiez.