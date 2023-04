Implants dentaires : une prise en charge limitée par l’Assurance Maladie

Les implants dentaires ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, ou du moins, seule la couronne qui est posée pour coiffer l’implant est remboursée, comme les couronnes classiques. Cet élément n’est qu’une partie infime de l’implant et ne représente qu’un coût réduit, face au coût total de l’opération. Le reste à charge pour le sénior est donc toujours important.

Si l’Assurance Maladie ne rembourse pas les implants, c’est parce que ce sont des soins hors nomenclature qui n’ont pas de tarifs conventionnels et qui n’ont, par conséquent, pas de pourcentage de remboursement.

Ainsi, avec le remboursement de la seule couronne qui correspond à une somme allant généralement de 90 à 120 euros, le senior doit débourser de sa poche la somme restante. Celle-ci ne peut qu’être importante en sachant qu’un implant coûte en moyenne 2 000 euros. Les séniors ayant souvent des revenus diminués après la retraite, les implants restent pour eux inaccessibles, à moins de recourir à des opérations à l’étranger.

Les systèmes de quotas des mutuelles et leurs conséquences

Si l’Assurance Maladie ne prend pas en charge les implants dentaires, les mutuelles font légèrement mieux. Certaines proposent, en effet, la prise en charge d’une partie des frais liés à la pose d’implants dentaires. Mais cette prise en charge n’est presque jamais complète, loin de là.

Le niveau de prise en charge des implants dentaires par la mutuelle varie en fonction du contrat. Dans certains, le taux de remboursement est fixé selon un pourcentage du coût des soins tout en appliquant un plafond annuel. Ainsi, certaines mutuelles prennent en charge 40, 50, ou 60 % du coût de l’implant dentaire, mais dans la limite des 800, 900 ou 1 200 euros par an par exemple. Si les implants coûtent 4 000 euros, et si le taux de prise en charge est de 50 %, le sénior ne se verra remboursé par sa mutuelle que 1 200 euros.

Dans d’autres contrats, ce sont des quotas qui sont fixés. Par exemple, la mutuelle peut limiter le remboursement des implants dentaires à hauteur d’un certain montant. Même les meilleures mutuelles du marché ne fixent pas ce quota au-delà de 1 000 ou de 1 200 euros par an, ce qui est dérisoire au vu du coût réel des implants.

Cette prise en charge limitée des implants dentaires par les mutuelles impose aux séniors de nombreuses restrictions. Ils doivent ainsi adapter leurs soins dentaires aux offres dont ils bénéficient et aux plafonds de remboursement.

Par conséquent, ils se voient obligés d’étaler leurs soins sur de nombreuses années pour profiter du quota ou du plafond de remboursement de leur mutuelle chaque année. Les coûts cumulés pour la pose d’implants chez les séniors peuvent alors être très élevés, ce qui plombe le niveau de vie et le pouvoir d’achat des concernés. Ces derniers sont alors nombreux à renoncer aux implants et à se contenter de prothèses amovibles notamment.

Le tourisme médical, une alternative de plus en plus prisée

Le coût des implants dentaires et des soins médicaux de façon plus générale est fixé dans chaque pays en fonction du niveau de vie de la population de celui-ci. Ainsi, dans certains pays où la médecine est bien développée, mais où le niveau de vie reste inférieur à celui des pays européens, les implants sont plus accessibles. C’est le cas de la Turquie, de la Hongrie ou encore, de l’Espagne, où de nombreux séniors se rendent pour la pose d’implants.

Istanbul, en Turquie, est ainsi devenue la destination de plus en plus de Français séniors qui s’y rendent pour se faire poser des implants dentaires à des prix très abordables.

Le coût bas des implants n’est pas le seul facteur qui attire ces “touristes médicaux”, dans cette ville, puisque les services et les soins proposés par les cliniques en Turquie sont hauts de gamme et leurs praticiens sont renommés pour leur expérience et leur grand professionnalisme. La qualité de la prise en charge, notamment l’hébergement et les transferts, sont, eux aussi, largement appréciés par tous ceux qui tentent cette expérience.

Toutefois, il faut rester prudent et ceux qui souhaitent se rendre à l’étranger pour se faire poser des implants doivent vérifier le sérieux du prestataire choisi. Il existe, en effet, des offres à foison, notamment sur le web et toutes ne se valent pas. Il faut notamment vérifier les certifications du prestataire et les garanties que la clinique offre aux patients. Se renseigner avant de franchir le pas est donc indispensable, car la pose d’implants dentaires ne doit pas être prise à la légère.

Le tourisme médical semble donc aujourd’hui une alternative logique à tous les séniors qui souhaitent se faire poser des implants dentaires sans se ruiner, puisque s’ils devaient le faire en France, ils auraient à supporter tous seuls une grande partie du coût exorbitant de l’opération, faute de prise en charge suffisante par l’Assurance Maladie ou les mutuelles.

La vigilance reste toutefois de mise, et des vérifications des prestataires et des comparaisons entre les offres des différents acteurs est indispensable avant de prendre l’avion pour se soigner à l’étranger.