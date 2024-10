Les champignons sont-ils aussi sains et bons pour la santé qu’on le dit ?

Les bienfaits des champignons : plus qu'une simple mode ?

Les champignons ne sont ni des plantes ni des animaux, ils appartiennent à un règne à part, celui des Fungi. Et ce statut unique leur confère des atouts nutritionnels particuliers. Riches en vitamines du groupe B (essentielles pour l’énergie et la santé de la peau), ils sont aussi l'une des rares sources végétales de vitamine D.

Oui, celle-là même qui nous manque en hiver ! Cette vitamine est indispensable pour la santé des os et permet de fixer le calcium.

Les champignons sont également une source précieuse d’oligoéléments, notamment du sélénium, du zinc et du cuivre. Ces éléments sont cruciaux pour soutenir notre système immunitaire et protéger nos cellules contre les dommages liés au vieillissement. En clair, ils nous aident à rester en forme et à retarder certaines maladies chroniques.

Pourquoi devriez-vous les ajouter à votre alimentation dès maintenant ?

Outre les vitamines et minéraux, les champignons sont riches en antioxydants, en particulier l’ergothionéine. Ce composant rare contribue à lutter contre le stress oxydatif, un facteur clé du vieillissement prématuré et de maladies dégénératives comme Alzheimer.

Une étude a même montré que la consommation régulière de champignons pourrait réduire les risques de déclin cognitif chez les personnes âgées.

En résumé, les champignons sont un véritable concentré de bienfaits pour :

Booster votre immunité avec leur teneur en sélénium et zinc.

avec leur teneur en sélénium et zinc. Protéger votre cerveau grâce à l'ergothionéine.

grâce à l'ergothionéine. Améliorer votre digestion grâce à leurs fibres qui favorisent un bon transit.

Attention aux métaux lourds : où et comment les cueillir sans risques ?

Il est facile de se laisser tenter par une cueillette de champignons en pleine nature, surtout en automne. Cependant, il y a un revers à cette médaille. Le mycélium, cette partie souterraine du champignon, peut absorber les polluants de l’environnement, notamment les métaux lourds comme le cadmium et le mercure. Ces métaux sont particulièrement toxiques pour les reins et peuvent avoir des effets cancérigènes.

Comment éviter ces risques ?