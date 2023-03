Le coût de la mutuelle

C’est un des critères les plus importants dont vous devez tenir compte lorsque vous souscrivez une mutuelle pour senior. Le prix dépend en grande partie de votre profil d’assuré et des garanties que vous désirez souscrire, mais sachez que d’une mutuelle à l’autre, les prix peuvent varier énormément pour les mêmes garanties accordées au même assuré.

N’hésitez donc pas à comparer les offres de mutuelles et à privilégier le rapport qualité-prix, plutôt que le prix le plus bas.

L’âge maximal pour souscrire

Avant de vous engager avec une mutuelle et avant même de l’inclure dans votre comparatif, vérifiez si celle-ci applique une limite d’âge au-delà de laquelle vous ne pouvez plus y souscrire. Aussi, si vous avez déjà une mutuelle avant votre départ à la retraite, assurez-vous qu’elle propose des garanties viagères. Celles-ci n’ont pas de limite d’âge et vous couvrent tout au long de votre vie.

Les plafonds de garanties

En plus du nombre et de la qualité des garanties que la mutuelle propose pour les séniors, vous devez vérifier les plafonds et les niveaux de ces garanties.

Vous devez, en effet, savoir qu’une mutuelle peut proposer le remboursement de certains soins qui ne peuvent dépasser un certain plafond. Ainsi, pour les soins dentaires, ce plafond ne peut pas dépasser chez certaines mutuelles le montant de 500 euros. En sachant que le coût des soins dentaires est généralement bien plus élevé, une telle garantie n’a aucune utilité.

Notez aussi que de nombreuses mutuelles appliquent des exclusions de garantie. Avec ces exclusions, certaines de vos dépenses de santé ne sont pas du tout prises en charge et vous devrez donc vous acquitter de leur coût tout seul. Vos dépenses de soins peuvent alors exploser, ce qui est un inconvénient de taille, surtout si vous perdez une partie de vos revenus lorsque vous partez à la retraite.

Le taux de remboursement des divers soins et prestations de santé ainsi que les plafonds sont donc deux critères primordiaux auxquels vous devez être particulièrement attentif avant de souscrire une mutuelle santé pour les séniors. Là aussi, n’hésitez pas à comparer les diverses offres du marché.

Le délai de carence

C’est la période suivant la date de souscription à la mutuelle et pendant laquelle celle-ci ne prend pas encore effet et pendant laquelle elle ne prend pas en charge vos soins. Ce délai peut varier d’une mutuelle à l’autre et peut aller de 3 à 6 mois en général.

Privilégiez les mutuelles qui ont des délais de carences les plus courts et sachez qu’avec un peu de chance, vous pouvez même tomber sur des propositions sans délai de carence, aussi appelée mutuelle à effet immédiat.

L’offre de services dédiés aux séniors

Votre mutuelle pour sénior peut comporter des garanties optionnelles qui permettent de bénéficier de services qui sont spécifiquement dédiés aux séniors. Certaines mutuelles proposent ce type de garanties et services comme la couverture des soins optiques, l’assistance en cas d’hospitalisation à domicile ou de maladie chronique, la couverture des frais de médecines douces, etc.

Vous pouvez souscrire à autant de garanties optionnelles en fonction de votre état de santé et en fonction de vos futurs besoins que vous pouvez anticiper dès votre départ à la retraite.