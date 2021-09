Les différents types d’appareils auditifs

Les appareils auditifs sont répertoriés selon trois grandes familles :

Les appareils auditifs contours d’oreilles ;

; Les appareils auditifs micro-contours (RIC) ;

; Les appareils auditifs intra-auriculaires.

Pour chaque grande famille, les appareils auditifs proposés offrent des performances différentes, variant en fonction de la puce qui se trouve à l’intérieur. Ils sont facilement adaptables à votre niveau d'audition et à votre profil.

Les appareils auditifs contours d’oreilles sont recommandés pour les pertes d’audition sévères et profondes de plus de 70 %. Les appareils auditifs intra-auriculaires fonctionnent particulièrement sur les pertes d’audition faibles ou moyennes. Les micro-contours d’oreilles conviennent aux pertes d’audition les plus légères. Pour être certain que l’appareil auditif réponde à vos besoins, laissez-vous guider par votre audioprothésiste.

Une ordonnance pour obtenir vos appareils auditifs

Il est indispensable avant de vous rendre dans un centre auditif, comme Vivason, de consulter votre ORL qui vous fera différents examens. S’il constate une baisse effective de votre audition, il est habilité à vous transmettre une ordonnance qui vous permet ensuite de prendre rendez-vous avec l’audioprothésiste. Celle-ci comprend différentes informations, dont a besoin ce dernier pour savoir quel type de modèles il va vous proposer, pour répondre au maximum à votre attente.

C’est donc une étape indispensable pour avoir recours aux aides auditives. Cette ordonnance est valable durant un an.

Entretenir et prendre soin de votre appareil auditif

L’humidité et l’eau sont les principaux ennemis de votre appareil auditif, enlevez-le quand vous vous lavez ou que vous allez nager. Essuyez bien vos oreilles avant de le remettre, ne le laissez jamais dans une pièce humide et rangez-le dans son étui ou sa boite. Ne les exposez pas à la chaleur.

Manipulez-les avec soin sans les faire tomber. Un choc même peu important peut endommager vos appareils auditifs. Vos doigts sont secs et propres et méfiez-vous des produits cosmétiques qui peuvent les salir.

Pour nettoyer vos appareils, demandez conseil à votre audioprothésiste et utilisez les produits adaptés comme un spray ou des lingettes, conçus à cet effet. Les comprimés effervescents sont destinés au nettoyage en profondeur du tube et de l’embout. Concernant les contours d’oreilles, vous pouvez changer l’embout de manière régulière. En insérant un filtre anti-cérumen, les appareils sont plus simples à nettoyer et leur durée de vie est plus longue.

N’oubliez pas de laver vos prothèses auditives tous les soirs quand vous les enlevez. Cela permet d’ôter les petites traces de cérumen qui peuvent les abimer et nuire à leur bon fonctionnement. Mettez un peu de spray sur un papier essuie-tout et ensuite nettoyez les parties qui pénètrent dans l’oreille avec douceur.

L’entretien des piles

Si vous possédez des appareils à piles, veillez à leur bon entretien. Retirez la languette des piles une minute avant de les mettre. Ces dernières sont conservées hors d’une source de chaleur. Pensez à emporter une pile de rechange. Enlevez la pile au moment de nettoyer l’appareil. Quand l’appareil sèche avec une pastille anti-humidité dans un récipient, ouvrez le compartiment où vous placez habituellement votre pile.