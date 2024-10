Le niveau de tension idéal n’est pas le même à 30 ans qu’à 70 ans : découvrez les chiffres à viser pour rester en bonne santé

Pourquoi la tension artérielle évolue-t-elle avec l'âge ?

Avec le temps, notre système cardiovasculaire subit des transformations. Les vaisseaux sanguins deviennent moins élastiques, ce qui peut entraîner une augmentation progressive de la pression artérielle systolique (le chiffre du haut). Par ailleurs, les parois des artères se durcissent, et le cœur doit fournir plus d'efforts pour pomper le sang, augmentant ainsi la pression sur les parois artérielles.

Cette évolution est naturelle, mais elle signifie que les valeurs optimales de tension artérielle varient avec l'âge. Ce qui est considéré comme un bon chiffre pour une personne de 30 ans ne sera pas forcément le même pour une personne de 70 ans. Il est donc essentiel de comprendre les différences et d'ajuster les objectifs en conséquence.

Les valeurs idéales de tension artérielle selon les tranches d'âge

La tension artérielle est mesurée par deux chiffres : la pression systolique (le chiffre le plus élevé, mesuré lorsque le cœur se contracte) et la pression diastolique (le chiffre le plus bas, mesuré lorsque le cœur est au repos). Voici un tableau des valeurs normales de tension artérielle en fonction de l'âge :

Tranche d'âge Valeur idéale de tension artérielle (mmHg) 20 à 29 ans 101/66 à 105/69 30 à 39 ans 105/69 à 111/74 40 à 49 ans 108/70 à 115/77 50 à 59 ans 116/72 à 118/78 60 à 69 ans 120/71 à 120/75 70 ans et plus 123/70 à 128/70

Interprétation des chiffres

Ces valeurs sont des indications générales qui varient en fonction de nombreux facteurs, tels que le mode de vie, le sexe, et les antécédents médicaux. Pour les personnes âgées, une tension systolique légèrement plus élevée (entre 130 et 140 mmHg) peut parfois être acceptable, voire bénéfique pour éviter les risques de diminution de la fonction rénale ou d'autres complications liées à une pression trop basse.

Pourquoi ne pas viser les mêmes chiffres toute la vie ?

Les recommandations médicales évoluent avec le temps, et il est de plus en plus reconnu que les besoins en matière de tension artérielle changent en fonction de l'âge. Par exemple, pour les personnes âgées, viser systématiquement une tension artérielle inférieure à 120/80 peut augmenter le risque d'hypotension (pression trop basse), qui peut entraîner des vertiges, des chutes et un risque accru de fractures.

De plus, les traitements visant à réduire drastiquement la tension chez les personnes âgées peuvent provoquer des effets indésirables, comme un déclin cognitif ou une détérioration de la fonction rénale. Il est donc préférable de prendre en compte l’âge et l'état de santé général lorsqu’on fixe des objectifs de tension artérielle.

Comment maintenir une tension artérielle optimale à chaque âge

Pour garder votre tension artérielle sous contrôle, il est important d’adopter un mode de vie sain à tout âge. Voici quelques conseils pour préserver votre santé cardiovasculaire, quel que soit votre âge :

Adoptez une alimentation équilibrée : Consommez des aliments riches en fruits, légumes, céréales complètes et évitez les aliments riches en sel ou en graisses saturées. Pratiquez une activité physique régulière : L'exercice, même modéré, comme la marche ou le vélo, aide à maintenir une tension artérielle normale. Surveillez votre poids : Le surpoids est un facteur de risque important pour l'hypertension, surtout après 50 ans. Limitez la consommation d'alcool et de caféine : Ces substances peuvent élever temporairement la tension artérielle. Gérez le stress : Pratiquez des techniques de relaxation, comme la méditation ou le yoga, pour garder le contrôle de votre tension.

Notre conseil : Si vous avez plus de 60 ans, ne vous inquiétez pas si votre tension systolique est légèrement plus élevée. Cela peut être normal. Parlez-en avec votre médecin pour définir des objectifs adaptés.

Faut-il surveiller sa tension régulièrement ?

À partir de 40 ans, il est recommandé de mesurer sa tension artérielle au moins une fois par an, même si vous ne présentez pas de symptômes. Pour les personnes à risque ou déjà diagnostiquées avec de l'hypertension, un suivi plus fréquent est nécessaire.

En cas de lecture anormale (au-dessus de 140/90 mmHg), consultez un professionnel de santé pour évaluer la situation. Il est possible que des changements dans le mode de vie ou des traitements médicaux soient nécessaires pour rétablir les niveaux normaux.