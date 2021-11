Pourquoi a-t-on les pieds froids ?

Du fait de la différence de distribution des graisses, les femmes sont plus sujettes aux problèmes de pieds froids. De plus, l’épaisseur de la peau n’est pas la même ni la masse musculaire.

Voici quelques informations pour mieux comprendre :

Si vous avez les pieds froids lorsqu’il fait froid, c’est assez normal. En effet, par temps hivernal, votre corps va privilégier les fonctions vitales au détriment des extrémités. Pour bien comprendre, si l’on exagère et supposons que vous portez un short et un t-shirt en hiver, vos pieds seront plus froids, puisque votre corps mettra tout en œuvre pour conserver une bonne température au niveau de votre cœur, de vos poumons, votre cerveau, etc., mais pas de vos pieds ni de vos mains. Cela relève du même principe que les arbres qui perdent leurs feuilles en hiver pour protéger le tronc et les racines. Il est donc nécessaire de porter des vêtements adaptés à la saison pour éviter d’avoir froid aux pieds.

à la saison pour éviter d’avoir froid aux pieds. Néanmoins, le froid n’est pas la seule raison. La seconde grande cause est une mauvaise circulation sanguine. Elle peut être liée à une mauvaise alimentation entraînant des carences en minéraux, en fer, par exemple, une déshydratation , des chaussures ou des chaussettes inadaptées ou un taux de cholestérol trop élevé . L’ abus de tabac va également impacter le diamètre des vaisseaux sanguins et réduire le flux du sang. Les troubles circulatoires peuvent également être liés à la prise d’un médicament.

Elle peut être liée à une entraînant des carences en minéraux, en fer, par exemple, une , des chaussures ou des chaussettes inadaptées ou un . L’ va également impacter le diamètre des vaisseaux sanguins et réduire le flux du sang. Les troubles circulatoires peuvent également être liés à la prise d’un médicament. Enfin, ce peut être un symptôme d’autres maladies telles que le diabète, l’anémie, des problèmes de thyroïde ou le syndrome de Raynaud.

Le bon équipement pour ne plus avoir froid aux pieds

L’une des premières choses à faire est de protéger vos pieds du froid pendant la journée, ce qui favorise une meilleure circulation du sang. Si, lorsque vous êtes dehors, vous laissez vos pieds aux prises avec le froid qui remonte du sol, ils ne peuvent que souffrir du froid. Voici donc ce qu’il convient de faire :

Privilégiez des chaussures dont la semelle sera épaisse et antidérapante . Épaisse, il est facile de comprendre pourquoi : il s'agit d’ isoler les pieds du froid. Mais on peut se demander : pourquoi antidérapante ? Au-delà d’éviter de tomber, plus vous serez stable, moins vos orteils seront crispés et moins la circulation sanguine sera entravée.

. Épaisse, il est facile de comprendre pourquoi : il s'agit d’ Mais on peut se demander : pourquoi antidérapante ? Au-delà d’éviter de tomber, plus vous serez stable, moins vos orteils seront crispés et moins la circulation sanguine sera entravée. Elles devront également être suffisamment imperméables.

Il est possible d’ équiper vos chaussures de semelles en privilégiant un modèle en feutre pour ses propriétés isolantes.

en privilégiant un modèle en feutre pour ses propriétés isolantes. Avant d’enfiler vos chaussures, vous pouvez mettre dans celles-ci une boule de papier de soie préalablement chauffée sur un radiateur. Ce petit truc vous évitera d’endommager vos chaussures en les collant directement sur le radiateur.

sur un radiateur. Ce petit truc vous évitera d’endommager vos chaussures en les collant directement sur le radiateur. Aussi bien pour vos chaussures que pour vos chaussettes, optez pour le confort . En effet, si vos pieds sont trop comprimés dedans, la circulation sanguine sera, là encore, impactée.

. En effet, si vos pieds sont trop comprimés dedans, la circulation sanguine sera, là encore, impactée. Les chaussettes doivent non seulement isoler le pied, mais aussi absorber la transpiration . Privilégiez des matières naturelles , telles que le coton, la laine, etc. ou des chaussettes techniques que l’on trouve en magasin de sport.

. Privilégiez , telles que le coton, la laine, etc. ou des chaussettes techniques que l’on trouve en magasin de sport. Vous pouvez également enfiler deux paires de chaussettes l’une sur l’autre, celle de dessous sera de préférence assez fine, par exemple une paire en soie. Elles devront être de tailles différentes afin que le pied ne soit pas comprimé.

l’une sur l’autre, celle de dessous sera de préférence assez fine, par exemple une paire en soie. Elles devront être de tailles différentes afin que le pied ne soit pas comprimé. La nuit, il est préférable de dormir sans chaussettes pour éviter de comprimer le pied et de transpirer. Néanmoins, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez privilégier des chaussettes en coton et assez ample.

Les astuces contre les pieds froids le soir

Pour lutter contre les pieds froids lorsque vous êtes chez vous, nous vous livrons quelques astuces.

Massez vos pieds

Le fait de réaliser un massage des pieds, sans oublier les orteils, 2 fois par jour permet de stimuler le système circulatoire. Vous pouvez soit utiliser une crème hydratante ou préparer votre baume chauffant. Pour cela :

dans un bain marie, mélangez 1 cuillère à café de cire d’abeille avec 8 g de beurre de karité, 35 ml d’huile végétale de noisette ;

une fois le mélange prêt, versez-le dans un pot préalablement stérilisé ;

attendez qu’il soit totalement refroidi pour l’appliquer.

Bougez

Vous devez également faire des exercices pour favoriser la circulation sanguine :

vous pouvez, tout simplement, taper des pieds afin de préserver votre débit sanguin et les réchauffer ;

vous pouvez également pointer vos orteils vers le haut puis vers le bas, 20 fois de suite ;

faites des cercles avec vos chevilles, dix fois dans chaque sens ;

pendant la journée, misez sur une bonne marche pour permettre à la circulation sanguine de s’activer.

Préparez des bains de pieds

Pour réchauffer vos pieds, vous pouvez les baigner. Mais attention, la température ne doit pas être trop élevée. Privilégiez une eau entre 37 et 39°C. Vous pouvez ajouter des huiles essentielles, comme de l’eucalyptus (9 gouttes) associé avec de l’huile d’argan, par exemple. Laissez tremper vos pieds durant une quinzaine de minutes.

Portez des chaussettes en laine

En fin de journée, pour ne pas avoir froid aux pieds, vous pouvez enfiler des chaussettes 100 % laine, qui sont thermorégulatrices. De plus, elles absorbent l’humidité et n’emmagasinent pas les odeurs. Les chaussettes en soie présentent les mêmes avantages, mais en étant plus fines.

Réchauffez votre lit

Avant de vous coucher, pour ne pas avoir trop froid aux pieds, ce qui peut retarder l’endormissement, vous pouvez réchauffer votre lit. Une demi-heure avant de vous coucher, placez dans votre lit une bouillotte, un galet plat à réchauffer au micro-ondes, etc.. Les solutions sont nombreuses, à vous de choisir celle qui vous semble la plus pratique.

Dans le lit, surélevez vos pieds

Une fois couché(e), surélevez vos pieds. Cette solution favorise la circulation sanguine et permet de lutter contre les problèmes de pieds froids.

Les bons gestes à adopter contre les pieds froids

Une bonne hygiène de vie vous permettra de lutter efficacement contre la sensation de froid aux pieds.

Surveillez votre alimentation

Privilégiez des repas chauds, ce peuvent être des recettes un peu plus pimentées ou tout simplement, une soupe de légumes bien chaude. Pour favoriser la circulation sanguine, misez sur des aliments contenant de la vitamine B12 et des omégas 3. Vous pouvez ainsi opter pour du poisson, du gingembre, du persil, des oignons, des noix, de la pastèque, du céleri, des abricots. Dans tous les cas, il est conseillé de conserver une alimentation saine et équilibrée et d’éviter les excès.

Buvez beaucoup d’eau

Si votre corps souffre de déshydratation, votre température va baisser plus vite. Vous devez donc veiller à boire suffisamment. Pour penser à boire régulièrement, placez des bouteilles d’eau à la vue et à portée de main. Vous pouvez aussi télécharger sur votre smartphone une application qui vous aidera à penser à boire suffisamment.

Arrêtez la caféine et le tabac

Lorsque vous avez froid aux pieds, si vous avez envie d’une boisson chaude, pensez plutôt tisane et non caféine. En effet, cette dernière contracte les vaisseaux sanguins des pieds, entravant alors leur réchauffement. Il en est de même pour la cigarette.