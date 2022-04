L’huile de CBD

La voie sublinguale est le moyen le plus efficace pour consommer le cannabidiol. C’est de cette manière que l’huile extraite du chanvre est consommée. L’efficacité de cette solution n’est plus à démontrer puisqu’elle constitue le spectre complet des cannabinoïdes et son effet est immédiat dans les 5 ou 10 minutes qui suivent. Les bienfaits de l’huile de CBD sont multiples. C’est d’ailleurs pourquoi c’est la préférée des consommateurs.

Cette solution claire ou parfois légèrement sombre est reconnue pour ces nombreux effets relaxants. Cette huile renferme également les vitamines A, B, C, E et les omégas 3 et 6 pour offrir la totalité des effets recherchés. Il est très important de ne pas confondre celle-ci avec l’e-liquide à base de cannabidiol.

Les fleurs de CBD

Les fleurs de CBD sont aussi aimées par les consommateurs. C’est une solution naturelle et riche en cannabinoïdes qui se trouve au service du bien-être. En réalité, il s’agit des fleurs femelles du chanvre. Elles sont consommables directement. La consommation de cette solution à base de chanvre peut se faire soit par vaporisation ou si possible par infusion. Il existe entre autres plusieurs types de fleurs, mais celles-ci se distinguent toutes par leur teneur en THC et aussi par leurs odeurs.

En ce qui concerne la teneur en THC, les législations stipulent qu’elles ne peuvent pas excéder 0,2 %. C’est donc par cette solution que l’une des façons de consommer le CBD intervient : l’inhalation avec la méthode de vaporisation. Il est également possible d’en faire une infusion ou de le mélanger dans les recettes de cuisine.

Les e-liquides CBD

Les effets apaisants et relaxants de la molécule de cannabidiol sont aussi recherchés dans les e-liquides. Il est donc possible d’inhaler du cannabidiol par vapotage. C’est-à-dire avec une cigarette électronique. Il faut noter que cette technique devient de plus en plus reconnue puisqu’elle constitue un idéal pour une jouissance particulière des propriétés de la substance extraite du chanvre. Il existe une variété d’arôme aux terpènes naturels d’e-liquide au CBD :

À l’orange ;

À la vanille ;

À la banane ;

Au citron ;

Aux fruits rouges.

Avec ses propriétés relaxantes introduites directement dans le sang, l’e-liquide au CBD permet aussi de freiner la dépendance des grands fumeurs.

Les cosmétiques CBD

Les produits cosmétiques à base de cannabidiol sont à l’ordre du jour pour bannir les différentes inflammations de la peau et encore plus. Il s’agit d’une gamme très variée de produits cosmétiques :

Les lotions pour le corps ;

Les savons ;

Les crèmes ;

Les soins antiâges et capillaires ;

Les gels ;

Les huiles de massage

Tous ces produits à base de cette molécule sont très efficaces pour soigner les différentes pathologies de la peau comme : les irritations, les démangeaisons, les rougeurs, etc. L’application de ces produits se fait directement sur la partie concernée pour permettre à la peau d’absorber les molécules de CBD.

La résine CBD

Parmi les multiples vertus de cette molécule, la résine de CBD est l’une des premières découvertes. C’est une solution extraite plus précisément des pollens de chanvre. Elle est purement naturelle (100 % naturel) et sa consommation peut se faire par infusion, par mélange dans les recettes de cuisine, par vaporisation ou par inhalation. En ce qui concerne la méthode par vaporisation, il existe des vapoteurs spécifiques à cet usage.

Sur le commerce, vous trouverez diverses saveurs de cette résine. Néanmoins, il est très important de faire attention à la qualité. Il fait l’objet de plusieurs contrefaçons. C’est-à-dire des résines de chanvre qui ne sont pas à 100 % naturelles. En effet, cette solution au CBD encore appelé hasch, contient une très fine quantité de THC, et constitue un moyen efficace pour se soulager.

Les gélules CBD

Encore appelées capsules, les gélules sont très appréciées sur plusieurs points. En premier, sur la quantité précise que contient chaque gélule pour une utilisation rationnelle et pour la facilité lors de sa prise. Autrement dit, les capsules de cannabidiol peuvent être prises n’importe où, et cela en toute discrétion. En effet, pour toutes les formes de solution au CBD, le dosage est un facteur très important aussi bien pour son efficacité que pour éviter d’excéder la dose prescrite.

C’est en cela que la capsule au cannabidiol est très conseillée aux personnes qui s’initient fraichement dans la prise de produits à base de CBD. La prise de la gélule se fait par voie orale avec de l’eau. Pour les personnes qui n’apprécient pas le goût du chanvre, c'est également une solution parfaite.