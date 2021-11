Un meilleur accès aux soins

Près de neuf Français sur dix connaissent la télémédecine et ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter y recourir. Et ceux qui y ont fait appel en sont le plus souvent satisfaits.

L'une des pratiques les plus connues de la télémédecine est la consultation en ligne. Son premier avantage est de permettre un meilleur accès aux soins. On sait en effet que, dans de nombreuses régions, le nombre de médecins est insuffisant.

Ces "déserts" médicaux, comme on les appelle parfois, sont souvent des zones rurales, éloignées des villes. Dans ce cas, la téléconsultation permet aux habitants de ces régions délaissées de bénéficier des soins appropriés. Ils peuvent ainsi profiter des conseils d'un médecin et renouveler facilement leurs ordonnances.

En outre, ces patients peuvent accéder à ces soins dans des délais bien plus raisonnables que les longs temps d'attente imposés par des médecins trop peu nombreux.

Il est à noter que la téléconsultation peut avoir lieu au domicile du patient, qui active un lien internet spécifique ou utilise les services d'une plateforme spécialisée. Mais il peut aussi se rendre dans un lieu dédié.

Moins de déplacements

La télémédecine pour les personnes âgées est une solution particulièrement adaptée à cette tranche d'âge. En effet, avec le temps, les seniors ont parfois du mal à se déplacer. Ils sont même parfois privés de leur autonomie.

Dans ce cas, la consultation en ligne s'impose comme une véritable alternative. En effet, le transport d'une personne invalide est une opération coûteuse et délicate. Dès lors, la téléconsultation permet au médecin d'assurer un suivi médical régulier, sans qu'il soit obligé de se déplacer trop souvent.

Gain de temps et économies, dans le cadre d'une meilleure prise en charge

La consultation en ligne permet donc au patient de rester plus souvent chez lui, sans que la qualité des soins soit jamais sacrifiée. Ainsi, il passera moins de temps dans les ambulances et les salles d'attente. Les économies de déplacement ainsi réalisées, pour lui et l'Assurance maladie, ne sont pas à négliger.

En suivant son patient plus régulièrement, grâce à des téléconsultations plus nombreuses, le médecin peut mieux connaître ses besoins de santé et, en conséquence, mieux adapter son traitement.

Ce suivi médical plus régulier permet souvent de retarder une hospitalisation ou l'admission dans un établissement spécialisé. Cette meilleure organisation des soins, grâce à la consultation en ligne, est, là encore, le gage d'économies notables, sans que la santé du patient soit jamais négligée.

Mais l'accompagnement médical prodigué par la télémédecine permet aussi de repérer plus rapidement les personnes qui ont besoin d'être hospitalisées. Il concourt donc à une meilleure prise en charge des patients.