Choisissez bien vos vêtements

Pour lutter contre le froid, la première précaution à prendre est de s'habiller avec des vêtements adaptés. Le senior doit donc enfiler plusieurs couches de vêtements, en privilégiant les pulls bien chauds et les tenues spécialement conçues pour leur capacité à se protéger du froid.

Avant de sortir, il faut revêtir un manteau ou une veste appropriés au temps hivernal. Garnie de duvet d'oie, elle vous préserve des frimas.

Il faut aussi protéger ses pieds du froid, avec des bottes confortables et antidérapantes, qui évitent les chutes par temps de neige. Enfin, un bonnet, des gants et une écharpe mettront la dernière touche à cette tenue hivernale.

Ayez les bons réflexes

Pour éviter les maladies hivernales, un senior aura tout intérêt à surveiller son alimentation. Elle doit être saine et équilibrée, avec des fruits, des légumes et des laitages chaque jour. Il faut privilégier les viandes maigres et les aliments contenant des vitamines C et des sucres lents. Ce qui vous donnera de l'énergie et compensera la perte de calories due au froid. Il faut également boire beaucoup d'eau.

Pensez aussi à bouger, même chez vous. Faire de l'exercice régulièrement stimule le système immunitaire, ce qui permet de mieux combattre le froid. Sans parler de son intérêt pour votre santé en général, aussi bien physique que morale.

Et pour renforcer votre organisme face aux maladies, veillez sur votre sommeil, en dormant durant un temps suffisant et en vous couchant à des heures régulières.

Limitez vos sorties

Si le temps et votre état de santé le permettent, il est conseillé de sortir, pour faire vos courses ou une promenade. Mais s'il neige ou si les trottoirs se verglassent, il vaut mieux rester chez vous.

Avec l'âge, la marche est moins assurée et les chutes sont toujours possibles, surtout si la personne est moins mobile. Par ailleurs, un froid très vif, ou un fort taux d'humidité, peuvent favoriser l'action des virus et aggraver une pathologie cardiaque ou respiratoire. Dans ce cas, il vaut mieux faire ses courses à l'avance et remettre sa sortie à plus tard ou se faire accompagner.

Gardez vos bonnes habitudes

L'épidémie de Covid, qui n'est d'ailleurs pas encore derrière nous, nous a incités à prendre de bonnes habitudes. En effet, le port du masque, surtout dans les lieux fréquentés, le lavage régulier des mains et des salutations à distance ont contribué à limiter le nombre de contaminations.

Les seniors ont tout intérêt à conserver de telles précautions. Elles ne protègent pas seulement contre le Covid-19, elles opposent un barrage efficace aux autres virus hivernaux, comme celui de la grippe par exemple.

Continuez donc à porter un masque, par exemple, surtout si vous ressentez les symptômes d'une possible affection hivernale. Et évitez de rendre visite aux membres de votre famille s'ils sont malades.

Faites-vous vacciner

Ces précautions sont donc nécessaires pour lutter notamment contre le coronavirus et la grippe. Mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut les compléter par les vaccins prévus à cet effet.

Avec l'âge, les défenses de l'organisme s'amenuisent. Un senior a donc intérêt, au premier chef, à se faire vacciner. Et d'abord contre le coronavirus, qui continue de contaminer les gens autour de nous. On sait que cette maladie peut être grave et potentiellement mortelle.

Un senior doit donc veiller à avoir un schéma vaccinal complet. Mais il doit aussi se faire vacciner contre la grippe saisonnière, qui peut avoir de graves répercussions sur sa santé. Comme le virus de la grippe change chaque année, il faut se faire vacciner au début de chaque campagne annuelle.

Veillez à l'atmosphère de votre logement

En effet, un logement sain est un gage de bonne santé. Il faut bien sûr le chauffer suffisamment, mais pas trop. En effet, si la température dépasse 21 °C, l'air deviendra trop sec, ce qui peut irriter la gorge et les bronches et vous faire tousser.

Et il faut aérer l'appartement, même en hiver. S'il est renouvelé, l'air du logement sera plus sain. Vous éviterez que l'humidité ne s'installe, avec des effets nocifs sur la santé, comme l'asthme ou des risques d'allergie.

Pensez aussi à dépoussiérer votre intérieur et à nettoyer la cuisine et la salle de bain avec un soin particulier. Autant de précautions qui vous garderont en bonne santé.