Qu’est-ce qu’un ergothérapeute ?

Un ergothérapeute est un professionnel de santé diplômé qui travaille qui peut travailler dans un hôpital, un centre de rééducation, etc. ou en libéral. Son rôle est d’accompagner les personnes souffrant d’un handicap moteur, psychomoteur ou, plus généralement, subissant une perte d’autonomie. Son action se déroule selon différentes phases :

Dans un premier temps, par des questions, des tests et des mises en situation, il va évaluer la situation.

À partir de ses constatations, il va s’efforcer de trouver des solutions de réadaptation pour ses patients , avec pour objectif principal de préserver leur autonomie et leur indépendance dans la mesure du possible et en fonction des maux dont souffre chacun d’entre eux. Il peut aussi donner des conseils de réaménagement du lieu de vie.

Enfin, il peut mettre en place des activités de réadaptation, de rééducation aussi bien sensorielle que motrice, etc..

Souvent, pour un meilleur accompagnement de la personne suivie, l’ergothérapeute s’inscrit au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Le maintien de l’autonomie à domicile grâce à l’ergothérapeute

La mission principale de l’ergothérapeute est d’accompagner les personnes qui souffrent d’une perte d’autonomie ou d’un handicap, que ce soit à cause d’une blessure ou d’une maladie invalidante, pour les aider à arriver à réaliser un certain nombre d'activités nécessaires dans la vie quotidienne et ainsi, à rester chez eux. Les solutions proposées varient en fonction de la situation de la personne, mais ont toutes le même objectif : maintenir l’autonomie. Comme nous l’avons vu dans le déroulement des étapes décrit précédemment, la feuille de route établie par l’ergothérapeute, après son observation de l’environnement de vie du senior, des situations qui lui posent des difficultés ou qui peuvent être à risque, ainsi que de ses capacités, vise à apprendre au patient certains gestes et certaines postures qui lui permettront de réaliser des gestes du quotidien en toute sécurité et seul.

En bref, dans le cas des personnes âgées, l’ergothérapie est une solution qui permet de maintenir leurs capacités et de les stimuler. De cette façon, il est possible de ne pas avoir besoin de recourir à une prise en charge par une aide à domicile ou même d’éviter de devoir intégrer la personne en perte de dépendance dans un établissement d'hébergement spécialisé.

Un ergothérapeuthe, mais pas seulement

L’ergothérapeute est souvent amené à travailler avec différents professionnels de la santé. Au départ, son intervention est généralement sollicitée par un médecin avec lequel il va ensuite pouvoir collaborer. Il peut aussi travailler en lien avec un kinésithérapeute, un infirmier, un orthoprothésiste, une assistante sociale, etc..

Outre la rééducation, il peut également proposer la mise en place de différentes solutions techniques pour permettre la réadaptation et simplifier le quotidien de la personne âgée. Cela peut être un monte-escalier, une baignoire à porte, un chemin lumineux, un robinet à infrarouge, etc.. L’ergothérapeute recommande alors avec précision les équipements ainsi que la manière de les utiliser pour en profiter pleinement.

Dans quel cadre peut intervenir un ergothérapeute ?

C’est un professionnel qui peut être sollicité par d’autres professionnels de la santé. Ce peut être par le médecin traitant, mais aussi par un orthophoniste, un infirmier, etc..

Il peut alors intervenir dans différents cadres :

ce peut être à domicile dans le cas d’un senior vivant chez lui ;

en établissement pour les résidents des maisons de retraite ou d'EHPAD ;

; en centre de rééducation ou en hôpital.

Un ergothérapeute peut également être mandaté par des organismes tels que les caisses de retraite, l’agence nationale de l’habitat, etc. pour la réalisation de travaux d’adaptation du logement afin de permettre le maintien à domicile des personnes âgées. De plus, dans le cadre d’une demande d’APA, aussi appelée Allocation personnalisée à l’autonomie, ce professionnel peut intervenir pour la réalisation du bilan et l’établissement du financement des équipements et aménagements du logement.

L’intervention de l’ergothérapeute

Comme nous l’avons vu, lors de son premier rendez-vous avec son patient, l’ergothérapeute va d’abord s’efforcer de recueillir un maximum d’informations pour pouvoir analyser ses besoins en fonction de son mode de vie.

Il va alors pouvoir intervenir de différentes manières.

À titre préventif : en permettant aux personnes âgées de mieux appréhender leur lieu de vie et en proposant des solutions pour réduire les risques de chute, mais aussi pour faciliter le quotidien.

Dans le cadre de la rééducation : en proposant à la personne suivie des exercices visant le maintien de son autonomie.

en proposant à la personne suivie des exercices visant le maintien de son autonomie. Dans un contexte de réadaptation : il cherche des solutions destinées à permettre à la personne de mieux vivre son quotidien et d’agir comme avant. Ce peut être en ayant recours à des solutions technologiques ou techniques comme un téléphone adapté, un siège de douche, etc. ou humaines, avec une aide à domicile, mais aussi, éventuellement, des travaux d’aménagement du domicile.

Dans un objectif de réinsertion : pour permettre à la personne de faire des activités qui lui plaisent.

L’ergothérapeute cherche ainsi à maintenir l’autonomie de la personne le plus longtemps possible.

Quand faire appel à un ergothérapeute ?

Dès qu'une personne rencontre des difficultés dans l’accomplissement de ses activités du quotidien, faire appel à un ergothérapeuthe peut s’avérer utile.

