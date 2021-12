6 solutions contre la chute des cheveux après 50 ans

Après 50 ans, la perte de cheveux est un phénomène courant. Elle peut être partielle ou totale, et être liée à différentes causes : hérédité, hormones, stress, choc émotionnel, etc.. Personne n’est à l’abri de ce phénomène qui est source de désarroi. C’est pourquoi nous vous proposons différentes solutions pour lutter contre la perte de cheveux.