La douleur au talon ou talalgie plantaire

La talalgie plantaire se caractérise par une douleur à l’un des talons ou aux deux, que ce soit à l’arrière du talon, sur son pourtour ou dans tout son ensemble. Si la douleur peut être vive, dans la plupart des cas, sa cause est bénigne et généralement due à une inflammation. Elle ne doit pas pour autant être banalisée puisqu’elle peut devenir un réel handicap. En effet, la douleur peut être importante, parfois fréquente et gêner la marche.

Comment elle se manifeste :

Généralement, la douleur se déclare dans un pied de façon intense lorsque le talon entre en contact avec le sol.

Elle peut être ressentie sous le talon ou à l’arrière de celui-ci, aux endroits où le poids du corps repose.

En fonction de l’origine de la douleur, elle peut être soit plus intense en début de journée et s’estomper en marchant, soit l’inverse et durer toute la journée.

Quelles en sont les causes ?

Il faut savoir que du fait de la constitution du talon, les douleurs peuvent être dues aux os, le calcanéum et le talus, aux ligaments, dont le tendon d’Achille, aux muscles ou aux tissus conjonctifs comme l’aponévrose ou fascia plantaire. Toutefois, le plus souvent, les causes sont « biomécaniques ». S’il est difficile de lister toutes les causes pouvant être à l’origine de la douleur au talon, voici les principales.

Une fasciite ou aponévrosite plantaire : c’est la cause la plus répandue. Il s’agit de l’inflammation de l’aponévrose/fascia plantaire, cette bande de tissu qui va de l’os du talon jusqu’à la base des orteils et qui permet le maintien de la voûte du pied. Le fascia peut être déchiré, rompu ou encore, enflammé.

: c’est la cause la plus répandue. Il s’agit de l’inflammation de l’aponévrose/fascia plantaire, cette bande de tissu qui va de l’os du talon jusqu’à la base des orteils et qui permet le maintien de la voûte du pied. Le fascia peut être déchiré, rompu ou encore, enflammé. La maladie de Sever : aussi appelée ostéochondrose de croissance, elle est particulièrement fréquente chez les adolescents sportifs et touche les cartilages osseux se trouvant dans le calcanéum.

: aussi appelée ostéochondrose de croissance, elle est particulièrement fréquente chez les adolescents sportifs et touche les cartilages osseux se trouvant dans le calcanéum. Une calcanéite : c’est-à-dire, une inflammation de la zone du calcanéum. Dans ce cas, la douleur au talon se déclare en marchant et vous pouvez constater un gonflement.

: c’est-à-dire, une inflammation de la zone du calcanéum. Dans ce cas, la douleur au talon se déclare en marchant et vous pouvez constater un gonflement. Des rhumatismes inflammatoires : ils peuvent aussi être source de douleurs aux talons et peuvent toucher les deux pieds, mais aussi la colonne vertébrale, etc..

: ils peuvent aussi être source de douleurs aux talons et peuvent toucher les deux pieds, mais aussi la colonne vertébrale, etc.. Une épine calcanéenne : il s’agit d’une excroissance de tissu osseux qui peut apparaître dans différentes situations (pratique sportive intense, obésité, port de talons hauts fréquent, etc.)

: il s’agit d’une excroissance de tissu osseux qui peut apparaître dans différentes situations (pratique sportive intense, obésité, port de talons hauts fréquent, etc.) Une fracture de l’os peut aussi être la cause d’une douleur au talon, dans ce cas, il suffit de faire une radiographie pour établir le diagnostic.

peut aussi être la cause d’une douleur au talon, dans ce cas, il suffit de faire une radiographie pour établir le diagnostic. Des micro-traumatismes dues à une pratique sportive inadaptée, comme la course à pied, peuvent causer une inflammation à l’origine d’une talalgie.

dues à une pratique sportive inadaptée, comme la course à pied, peuvent causer une inflammation à l’origine d’une talalgie. Une tendinite, plus généralement celle du tendon d’Achille, peut faire souffrir jusque dans le talon.

plus généralement celle du tendon d’Achille, peut faire souffrir jusque dans le talon. Le surpoids et l’obésité sont également des facteurs aggravants.

sont également des facteurs aggravants. Sans oublier la forme des pieds qui peuvent présenter un affaissement de la voûte plantaire, ce sont les pieds plats, ou un creusement excessif de celle-ci, ce sont les pieds creux.

Outre ces facteurs physiques, le choix des chaussures est un critère très important aussi. En effet, si celles-ci sont inadaptées ou usées, elles peuvent être la cause de vos douleurs aux talons. Évitez les chaussures à semelles trop fines ou trop plates ainsi que les talons trop fins et trop hauts.

Comment soulager et soigner la douleur au talon ?

La douleur causée par la talalgie peut être intense et est, dans tous les cas, gênante. Il existe différentes solutions pour la soulager :

Vous pouvez appliquer des glaçons ou vous procurer en pharmacie des bouillottes à placer au congélateur et à appliquer sur la zone douloureuse.

ou vous procurer en pharmacie à placer au congélateur et à appliquer sur la zone douloureuse. Évitez de marcher pieds nus ou avec des chaussures à talon haut. En effet, il est alors préférable de porter des chaussures qui assurent un bon soutien de la voûte plantaire.

ou avec des chaussures à talon haut. En effet, il est alors préférable de porter des chaussures qui assurent un bon soutien de la voûte plantaire. Vous pouvez également prendre des antalgiques, mais en veillant à toujours respecter la dose prescrite. Sauf en cas de contre-indication, vous pouvez privilégier le paracétamol. Sinon, vous pouvez vous tourner vers un anti-inflammatoire non stéroïdien.

Pendant les périodes où la douleur est plus intense, il est nécessaire de limiter autant que possible la pression sur le talon en évitant de rester debout et de marcher.

Dans tous les cas, il est préférable de consulter pour déterminer de façon plus précise la cause de la douleur et opter pour un traitement efficace et adapté. En fonction des besoins, le traitement peut prendre différentes formes :

ondes de choc chez un kinésithérapeute ;

; séances de rééducation ;

; port de talonnettes amortissantes ou de semelles ;

ou de semelles ; infiltrations de corticoïdes, etc..

Bien souvent, le traitement médical est suffisant et les résultats sont progressivement constatés entre 6 et 12 mois. Au-delà d’un an sans résultat, un traitement chirurgical peut être envisagé.

Talon douloureux : quand consulter ?

Il est recommandé de consulter un médecin lorsque :

vous souffrez de talalgie de façon violente et soudaine à la suite d’un traumatisme ;

à la suite d’un traumatisme ; votre talon enfle et devient rouge ;

et devient ; la douleur persiste, empire ou revient ;

d’autres symptôme s apparaissent ;

s apparaissent ; c’est un enfant qui est atteint de talalgie.

Si vous souffrez d’une maladie chronique, il est également important de consulter rapidement.

Gardez à l’esprit qu’une prise en charge le plus tôt possible est toujours préférable. Essayez d’être attentif aux moments où la douleur est plus importante, dans quelles conditions, etc. pour transmettre ces informations à votre médecin lors de votre rendez-vous.