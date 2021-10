La stévia, qu’est-ce que c’est ?

La stévia rebaudiana, aussi appelée « chanvre d’eau » ou « plante à sucre », est une plante verte originaire d’Amérique du sud et centrale. Elle se caractérise par des feuilles vert clair et des petites fleurs blanches qui donnent naissance à des graines de 3 mm de long environ, les akènes. Soyons bien clairs, elle n’est pas cultivée pour son côté esthétique, mais pour ses propriétés. Au fil de la croissance de la stévia, ses feuilles s’épaississent et produisent des glycosides, dont le stévioside et le rébaudioside-A, des substances avec un pouvoir sucrant encore plus important que celui du sucre, sans pour autant contenir de glucose. Voici comment les feuilles sont utilisées :

Ses feuilles sont cueillies, puis mises à sécher.

Une fois sèches, elles sont réduites en poudre fine pour être utilisées comme édulcorant naturel. On parle alors de la « stévia verte ». Elle a un arrière-goût de réglisse .

. Elles peuvent également être solubilisées pour obtenir une poudre blanche, la « stévia blanche » dont le pouvoir sucrant est tel qu’il faut l’utiliser avec parcimonie.

La stévia est aussi commercialisée sous forme liquide ou de sucrettes. Elle peut être utilisée pour édulcorer des boissons et des aliments.

Outre les glycosides, on trouve également dans la stévia de nombreuses substances comme des lipides, des minéraux, des vitamines, etc., mais en quantité infime.

Ses bienfaits pour la santé

La stévia est une solution naturelle, sans gluten ni phénylalanine, pour remplacer le sucre. En effet, son pouvoir sucrant est jusqu’à 300 fois plus intense si on le compare à celui du saccharose. Les feuilles édulcorantes de la stévia présentent un intérêt pour nous tous, mais aussi pour les personnes confrontées à certains problèmes de santé :

Pour les personnes diabétiques : elle n’a aucun effet sur leur maladie, mais elle leur permet de profiter du goût sucré sans culpabiliser, sans souffrir d’un pic glycémique et sans prise de poids. Mais attention à bien vérifier la composition au préalable.

Pour nous tous :

elle permet de lutter contre les caries ;

; elle permet de lutter contre la prise de poids.

La stévia peut également être utilisée en cuisine pour sucrer les tisanes, par exemple. Ses feuilles peuvent être ciselées sur une salade de fruits, dans les confitures, etc.

Les inconvénients de la stévia

Pour bien comprendre que la stévia n’est pas sans risque, il est important de savoir qu’en France, ce n’est que depuis 2011 que sa commercialisation est autorisée, car avant, son innocuité n’était pas totalement établie.

Voici les inconvénients de la stévia :

La stévia se caractérise un arrière-goût de réglisse qui n’est pas toujours apprécié par les consommateurs. Pour dissimuler cette saveur, certains industriels n’hésitent pas à rajouter du sucre dans leur préparation. Dans ce cas, la stévia perd tout son intérêt et peut même devenir dangereuse pour certaines personnes.

Précautions et controverses sur ce sucre naturel

À ce jour, aucun effet secondaire grave lié à la consommation de stévia n’a été répertorié, mais les études sont encore peu nombreuses. La stévia ne nécessite pas vraiment de prendre de précautions particulières sauf pour certaines personnes :

Les personnes qui y sont allergiques , bien évidemment.

de limiter leur consommation de stévia durant leur grossesse dans la mesure où aucune étude approfondie n’a encore pu être effectuée. De plus, en cas de prise de médicaments pour traiter des problèmes de diabète ou d’hypertension ou en cas de prise de compléments alimentaires naturels, il est également préférable d’éviter de consommer la stévia en parallèle pour éviter des interactions dont les conséquences pourraient être néfastes pour la santé. Il est donc recommandé d’en discuter avec votre médecin avant de l’utiliser.

Comme pour l’aspartame, l’innocuité totale de cet édulcorant sur la santé n’a pas encore été prouvée. Ce qui soulève des interrogations, c’est l’ajout de composés chimiques à la stévia, mais aussi son utilisation en tant qu'édulcorant. Face à tout cela, bien qu’elle soit disponible en vente libre, il est recommandé de la consommer en quantité raisonnable et de ne pas dépasser 1 gramme de stévia par jour.

Il est également important de savoir que se contenter de prendre de la stévia n’est jamais une solution suffisante. En effet, en cas de problème de surpoids, par exemple, il est également nécessaire de suivre un régime adapté et de lutter contre la sédentarité.