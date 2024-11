Trop d’appels de démarchage ? Le Sénat vient de voter son interdiction, sauf en cas de consentement préalable

Une mesure qui répond à un ras-le-bol général

Vous avez peut-être déjà été confronté à ces appels insistants, vous proposant des travaux de rénovation ou une nouvelle assurance dont vous n’avez pas besoin. Pour beaucoup, c’est une véritable intrusion dans leur vie privée.

Pourquoi cette interdiction était nécessaire

Cette proposition de loi, portée par le sénateur Pierre-Jean Verzelen, répond à plusieurs problèmes majeurs :

L'exaspération des consommateurs : Selon des enquêtes, une majorité de Français se sentent harcelés par ces appels répétés, surtout en soirée ou le week-end.

La vulnérabilité des seniors : Les démarchages ciblent souvent les personnes âgées, qui peuvent tomber dans des pièges ou ignorer des appels importants par peur des arnaques.

L'inefficacité des dispositifs existants : Bien que plus de 6 millions de Français soient inscrits sur la liste d'opposition Bloctel, elle ne couvre qu'une infime partie des lignes téléphoniques, et son respect laisse à désirer.

En bref, il était temps d’agir pour protéger les citoyens de ces pratiques abusives.

@pjverzelen présente une proposition de loi visant à interdire le #démarchage téléphonique. Le texte sera discuté ce jeudi 14 novembre, en séance publique, dans le cadre de notre espace réservé. pic.twitter.com/zB8p85v6vV — Indépendants Sénat (@Indep_Senat) November 11, 2024

Les détails de cette nouvelle loi

Une interdiction, mais avec des exceptions

La proposition adoptée par le Sénat prévoit l’interdiction totale du démarchage téléphonique sans consentement explicite du consommateur. En d’autres termes, il ne sera plus possible pour une entreprise de vous appeler à l’improviste. Cependant, certaines exceptions sont envisagées :

Démarchage lié à un contrat existant : Les entreprises pourront continuer à vous contacter si cela concerne un contrat en cours (par exemple, pour une mise à jour de service).

Fourniture de journaux et magazines : Ce secteur bénéficie d'une dérogation, considérée comme essentielle pour son fonctionnement.

Une inspiration européenne

Ce modèle s’aligne sur les pratiques déjà en vigueur dans des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni ou le Portugal, où le démarchage téléphonique est strictement encadré et conditionné à l’accord préalable des consommateurs.

Ce qui change avec cette loi

Avant la loi Avec la nouvelle loi Démarchage autorisé sauf inscription à Bloctel Démarchage interdit sans consentement explicite Nombreuses entreprises non-conformes Responsabilité renforcée pour les entreprises Peu d’impact pour les consommateurs inscrits Meilleure protection pour tous

Quel impact cette loi pourrait-elle avoir sur votre quotidien ?

Si elle est adoptée par l’Assemblée nationale, cette loi pourrait transformer radicalement la manière dont les entreprises communiquent avec leurs clients.

Plus de tranquillité pour les consommateurs

Fini les appels intempestifs pendant le dîner ou les interruptions au travail. Vous ne serez contacté que si vous avez expressément donné votre accord, mettant ainsi fin à une source majeure de stress pour de nombreux Français.

Une meilleure protection contre les fraudes

Les fraudes téléphoniques, souvent orchestrées via des appels de démarchage, pourraient diminuer grâce à cette loi. En limitant les sollicitations non sollicitées, elle réduit le risque pour les consommateurs les plus vulnérables, notamment les seniors.

Une pression accrue sur les entreprises

Cette législation obligera les entreprises à revoir leurs stratégies de communication et à privilégier des canaux moins intrusifs, comme les e-mails ou les SMS, pour lesquels le consentement est également requis.

Ce que vous pouvez faire en attendant

La loi doit encore être examinée par l’Assemblée nationale avant de devenir applicable. En attendant, voici quelques conseils pour limiter les appels indésirables :

Inscrivez-vous sur Bloctel : Bien qu’imparfait, ce dispositif peut encore réduire une partie des sollicitations.

Ne partagez pas votre numéro de téléphone : Faites preuve de prudence lorsque vous remplissez des formulaires en ligne ou participez à des concours.

Faites preuve de prudence lorsque vous remplissez des formulaires en ligne ou participez à des concours. Utilisez des applications anti-spam : Certaines applications, comme Truecaller, peuvent identifier et bloquer les appels de démarchage automatiquement.

Une avancée attendue pour une meilleure protection des consommateurs

Cette proposition de loi marque une étape importante dans la lutte contre le démarchage téléphonique abusif en France. Si elle est adoptée, elle pourrait redonner aux consommateurs une tranquillité bien méritée, tout en posant des bases plus éthiques pour les entreprises. En attendant la validation définitive, restez vigilant et protégez vos informations personnelles. Le changement est en marche !