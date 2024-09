Démarchage téléphonique : 3 mots magiques validés par des experts pour en finir définitivement

Les lois encadrant le démarchage téléphonique

Avant de vous donner ces fameux mots magiques, un rappel important : le démarchage téléphonique est encadré par la loi. Depuis janvier 2023, les règles se sont durcies, notamment avec l’interdiction pour les démarcheurs d'utiliser des numéros commençant par 06 ou 07. Cela signifie que si vous recevez un appel suspect d’un numéro mobile, vous savez immédiatement que vous êtes face à une fraude.

De plus, les horaires autorisés pour le démarchage téléphonique sont stricts : du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 20h. En dehors de ces plages, toute tentative de démarchage est illégale et peut être sanctionnée par la loi, avec des amendes allant jusqu’à 375 000 € pour les entreprises fautives.

Les 3 mots qui font toute la différence

Alors, quels sont ces fameux mots que vous devez prononcer pour vous débarrasser des démarcheurs ? Tout est une question de formulation précise. Dire simplement "je ne suis pas intéressé" ou "raccrocher immédiatement" ne fonctionnera pas forcément. Voici ce que vous devez dire :

"Ajoutez-moi à votre liste noire."

Ce simple énoncé, validé par des experts du secteur, envoie un message clair : vous demandez à ce que votre numéro soit supprimé de leur base de données. Cette démarche est légalement contraignante pour les entreprises de démarchage, et ils doivent y répondre sous peine d’amendes et de sanctions.

Si vous dites "je ne souhaite plus être appelé", cela peut laisser une porte ouverte à de futures tentatives. En revanche, demander explicitement à être mis sur leur liste noire laisse peu de place à l’interprétation.

À lire aussi : Spoofing : quelle est cette arnaque téléphonique ciblée par un nouveau dispositif dès octobre ?

Ce que la loi vous permet de faire

En plus de ces 3 mots, vous disposez de plusieurs autres outils pour lutter contre le démarchage intempestif. Tout d'abord, vous pouvez signaler les abus via la plateforme Signal Conso de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).

En cas de harcèlement téléphonique répété, une simple plainte via cette plateforme peut enclencher une enquête et sanctionner l’entreprise responsable.

En parallèle, il est également possible de bloquer les numéros directement sur votre téléphone. La plupart des smartphones disposent d’une fonctionnalité pour ajouter des numéros à une liste de blocage, vous assurant de ne plus recevoir d’appels du même numéro.

L'histoire de Sophie

Prenons l'exemple de Sophie, qui subissait des appels de démarchage tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour. Lassée, elle a décidé de mettre en pratique cette méthode simple. Un jour, lors d’un énième appel, elle a calmement dit : "Veuillez m'ajouter à votre liste noire".

Le démarcheur, pris au dépourvu, a hésité, mais a fini par répondre : "Très bien, je le fais tout de suite". Depuis ce jour, plus aucun appel. Sophie n’a plus été dérangée. Cette anecdote montre bien la puissance de cette approche.

Quelques astuces supplémentaires

Si malgré tout, vous continuez à recevoir des appels, voici quelques astuces pour parfaire votre stratégie anti-démarchage :

Ne jamais répondre "ce n'est pas le bon moment" . Cela incite les démarcheurs à vous rappeler plus tard, pensant que vous pourriez être intéressé dans le futur.

. Cela incite les démarcheurs à vous rappeler plus tard, pensant que vous pourriez être intéressé dans le futur. Ne pas s’énerver . Cela peut parfois inciter le démarcheur à persister. Soyez calme, précis, et appliquez la méthode mentionnée.

. Cela peut parfois inciter le démarcheur à persister. Soyez calme, précis, et appliquez la méthode mentionnée. Bloquez les numéros récurrents . Si un même numéro revient plusieurs fois, utilisez la fonction de blocage de votre téléphone. Sur Android comme sur iPhone, c’est simple et rapide.

. Si un même numéro revient plusieurs fois, utilisez la fonction de blocage de votre téléphone. Sur Android comme sur iPhone, c’est simple et rapide. Enfin, si vous êtes souvent la cible de ces appels, inscrivez-vous sur Bloctel, la liste d’opposition au démarchage téléphonique en France.

À lire aussi : Vous raccrochez toujours lors des démarchages téléphoniques ? Ne faites plus cette erreur et suivez plutôt ce conseil

Conclure le harcèlement pour de bon

Avec ces astuces et en utilisant les 3 mots magiques, vous êtes désormais armé pour mettre fin au harcèlement téléphonique de manière définitive. Non seulement cela vous permettra de retrouver votre tranquillité, mais cela découragera également les démarcheurs de continuer à vous importuner. Après tout, il est temps de reprendre le contrôle de votre téléphone !

N’oubliez pas : chaque appel intempestif est une opportunité pour vous d’affirmer vos droits. Soyez proactif et mettez un terme aux appels non désirés une bonne fois pour toutes.