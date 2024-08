Retraités, ne passez pas à côté de vos droits ! Cette démarche auprès de l’Agirc-arrco est indispensable pour la pension de réversion

Qu'est-ce que la pension de réversion Agirc-Arrco ?

La pension de réversion est une somme versée chaque mois au conjoint survivant d’un retraité, représentant 60 % de la pension de retraite complémentaire du défunt.

Bon à savoir : Contrairement à d'autres régimes de base, la pension de réversion Agirc-Arrco n'est soumise à aucune condition de ressources. Cela signifie que vous pouvez en bénéficier quel que soit votre niveau de revenus.

Pour y avoir droit, il faut remplir trois conditions principales : avoir été marié avec le défunt, ne pas s’être remarié, et être âgé d’au moins 55 ans au moment de la demande.

Pourquoi la demande est-elle indispensable ?

Contrairement à une idée reçue, la pension de réversion n’est pas automatique. Même si la caisse de retraite est informée du décès, elle ne déclenche pas automatiquement le versement de la pension. Vous devez donc impérativement faire la demande auprès de l’Agirc-Arrco, que ce soit en ligne ou par courrier. Cette démarche est souvent négligée, entraînant la perte de revenus pour de nombreux veufs et veuves.

Comment faire la demande ?

Depuis 2020, l’Agirc-Arrco permet de faire la demande de pension de réversion en ligne via le portail de l'Union Retraite. Cette méthode est simple, rapide et évite les démarches administratives complexes. Cependant, si vous préférez, il est toujours possible de faire la demande par voie postale en téléchargeant le formulaire sur le site de l’Agirc-Arrco ou en le retirant auprès de votre caisse de retraite.

Il est crucial de respecter le délai d’un an suivant le décès pour que la pension soit rétroactive et versée à partir du mois suivant le décès. Passé ce délai, le paiement commencera seulement à partir du mois de la demande, sans rétroactivité, ce qui pourrait vous faire perdre plusieurs mois de pension.

Ne laissez pas passer vos droits

En raison de la complexité des démarches, il est recommandé de s’informer dès que possible après le décès de votre conjoint. Bien que le processus puisse sembler intimidant, des services d’accompagnement existent pour vous aider.

N’oubliez pas : il est de votre droit de bénéficier de cette pension, et chaque mois de retard dans la demande est un manque à gagner.

En résumé, la pension de réversion Agirc-Arrco est un soutien financier important pour les conjoints survivants. Mais pour en bénéficier, il est indispensable d’agir rapidement et de bien respecter les procédures. Prenez le temps de vous informer et de faire les démarches nécessaires pour ne pas passer à côté de vos droits​