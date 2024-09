Un appareil auditif pour vivre plus longtemps : cette étude le prouve

Une réduction significative du risque de décès prématuré

Les résultats de l’étude, menée sur plus de 9 800 adultes aux États-Unis, sont frappants : les utilisateurs réguliers d’appareils auditifs ont vu leur risque de décès précoce diminuer de 24 % par rapport à ceux qui n'en utilisent jamais.

Cette conclusion a été tirée après un suivi sur plusieurs années, prenant en compte des facteurs tels que l’âge, la condition médicale et la gravité de la perte auditive​. L'étude complète est disponible ici dans The Lancet (en anglais).



Pourquoi les appareils auditifs peuvent prolonger la vie ?

Tout commence par une meilleure qualité de vie. Lorsque vous entendez bien, vous participez plus facilement aux conversations, aux sorties avec vos amis et aux moments précieux avec vos proches.

Rester socialement actif est essentiel pour votre bien-être mental et physique. En effet, des études montrent que l’isolement, souvent causé par la perte auditive, peut conduire à la dépression, au déclin cognitif, voire à la démence​.

Bon à savoir : Si vous ressentez une baisse d’audition, ne laissez pas traîner les choses. Faites un test auditif chez un professionnel, c’est souvent gratuit dans les centres spécialisés !

L’impact d’une perte auditive non traitée

Ne pas porter d’appareil auditif, c’est se priver de bien plus que de bons moments en famille. La perte auditive non traitée est associée à un risque accru de chutes, car elle affecte votre équilibre et vos repères spatiaux​.

Les accidents domestiques, notamment les chutes, sont une cause majeure d’hospitalisation chez les seniors. En revanche, les appareils auditifs vous aident à rester alerte et à mieux appréhender votre environnement.

Notre conseil : Beaucoup d’appareils auditifs modernes sont discrets et se connectent même à votre téléphone ou à la télévision pour un son encore plus clair. Pourquoi ne pas les essayer ? Certaines marques offrent des essais gratuits de plusieurs semaines !

L’audition et votre santé mentale

Ne pas bien entendre peut être épuisant. Vous devez vous concentrer davantage pour suivre une conversation, ce qui fatigue le cerveau à long terme. Le port régulier d’un appareil auditif permet de réduire cet effort mental, de soulager le stress et même de protéger vos capacités cognitives​.

Il existe des aides financières et des remboursements par la sécurité sociale et les mutuelles pour les appareils auditifs. Renseignez-vous, cela peut alléger votre budget !

"J’aurais dû m'équiper bien plus tôt. Je me sens revivre, et surtout je ne suis plus stressé en société." Robert, 68 ans.

Prenez soin de votre audition, prenez soin de vous

Ne laissez pas une perte auditive non traitée gâcher votre qualité de vie. Pensez à consulter régulièrement pour vérifier votre audition et, surtout, si vous avez besoin d’un appareil auditif, n’attendez pas ! Ce petit appareil pourrait faire bien plus que vous aider à entendre – il pourrait améliorer votre santé globale et, qui sait, vous permettre de vivre plus longtemps.