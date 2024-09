Faire l’amour après 60 ans : 5 bénéfices insoupçonnés

1. Amélioration de la santé cardiovasculaire

Faire l’amour régulièrement peut être aussi bénéfique pour le cœur qu'une marche rapide. Des études ont démontré que l’activité sexuelle favorise une meilleure circulation sanguine, ce qui aide à diminuer la tension artérielle et à renforcer le cœur.

Une étude du Journal of Sexual Medicine a révélé que les hommes ayant des relations sexuelles deux fois par semaine ou plus avaient moins de risques de développer des maladies cardiaques que ceux ayant des rapports moins fréquents​. Chez les femmes, les bénéfices cardiovasculaires sont également notables, notamment en réduisant l’hypertension grâce à la production d’ocytocine et d'endorphines lors des rapports.

Bon à savoir : Comme l’activité physique, les relations sexuelles peuvent être bénéfiques pour votre cœur, alors profitez-en, mais à votre rythme !

2. Renforcement du système immunitaire

L’intimité renforce également le système immunitaire, en stimulant la production d'anticorps qui protègent contre les infections et les maladies mineures. Selon des recherches publiées dans la revue Psychological Reports, les personnes ayant des rapports sexuels une à deux fois par semaine présentaient des niveaux plus élevés d’immunoglobuline A (IgA), un anticorps essentiel dans la défense contre les infections.

Cela signifie qu'en plus de renforcer votre bien-être mental, vous renforcez littéralement votre corps face aux virus et bactéries.

3. Réduction de la douleur chronique

Ce n’est pas un mythe : les rapports sexuels peuvent aider à soulager certaines douleurs chroniques. Grâce à la libération d’endorphines – des analgésiques naturels – pendant l’orgasme, les douleurs articulaires ou musculaires peuvent être atténuées.

Une étude a même montré que l’orgasme peut augmenter la tolérance à la douleur de près de 75 % chez les femmes​. Cela s’applique aussi bien aux maux de tête, aux douleurs liées à l’arthrite, qu'aux douleurs liées aux muscles.

Bon à savoir : Si vous souffrez de migraines, plutôt que de les considérer comme une raison d’éviter l’intimité, sachez que cela pourrait être le remède dont vous avez besoin !

4. Amélioration de la santé mentale et émotionnelle

L’intimité ne se limite pas au plaisir physique : elle a des effets profonds sur la santé mentale. En vieillissant, les moments de tendresse et de complicité deviennent un moyen de renforcer les liens émotionnels avec son partenaire.

Cela favorise la libération d’hormones de bien-être, comme l’ocytocine, souvent appelée “hormone de l’amour”. Cette hormone est connue pour réduire le stress, l'anxiété, et pour induire un sentiment de calme et de bonheur. Elle peut même améliorer la qualité du sommeil​.

Notre conseil : Si vous vous sentez stressé ou avez des difficultés à dormir, planifiez des moments d’intimité. Parfois, un simple câlin peut suffire à activer cette libération hormonale et à améliorer votre humeur.

5. Maintien de la mobilité et de la souplesse

L’activité sexuelle est une forme d'exercice doux, qui aide à entretenir la souplesse et la mobilité. Chaque position, chaque mouvement stimule les muscles et les articulations, ce qui peut prévenir la raideur et la perte de mobilité liée à l’âge.

Si vous trouvez que certaines positions deviennent inconfortables avec l’âge, essayez d’utiliser des accessoires comme des coussins pour soutenir vos articulations ou explorez des positions où la pression sur les articulations est réduite, comme la position allongée ou la cuillère​.

À noter : En intégrant ces moments d’intimité, vous améliorez non seulement votre mobilité, mais vous renforcez aussi votre bien-être physique global.

Faire l'amour après 60 ans : l'âge n'est qu'un chiffre

Au-delà des clichés, faire l’amour après 60 ans reste un élément clé du bien-être général. Que ce soit pour améliorer la santé cardiovasculaire, renforcer le système immunitaire ou favoriser la santé mentale, l’intimité offre une multitude de bienfaits.

N’oubliez pas : l’âge n’est qu’un chiffre, et il est toujours possible de profiter d’une vie sexuelle épanouie avec quelques ajustements et beaucoup de communication. Et si vous rencontrez des défis physiques, n’hésitez pas à explorer des solutions comme les lubrifiants ou les accessoires doux pour maximiser votre confort.