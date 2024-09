Septième ciel : cette série primée fait l’apologie du sexe chez les séniors, et on en redemande !

Synopsis : l'amour n'a pas d'âge

L'intrigue de la série se concentre sur Jacques (interprété par Féodor Atkine), un veuf qui est contraint par sa fille de rejoindre une résidence pour personnes âgées. Pensant qu'il entre dans un "mouroir", il est loin de s’imaginer que sa rencontre avec Rose (Sylvie Granotier), une résidente excentrique et pleine de vie, va bouleverser son quotidien. Entre sensualité, humour, et tendresse, leur relation naissante va faire des étincelles, malgré les regards sceptiques du personnel soignant et des autres résidents.

Cette série traite de manière subtile et humaine des thèmes liés au désir, à l'amour et à la sexualité à un âge où l'on pense trop souvent que ces aspects de la vie sont derrière soi. Les dialogues sont crus mais jamais vulgaires, et les personnages montrent que la sensualité peut perdurer, même à 80 ans.

Pourquoi "Septième Ciel" est une série incontournable

La force de "Septième Ciel" réside dans sa capacité à parler de sexualité sans tabou, tout en restant profondément respectueuse. La sexualité des seniors est souvent ignorée ou traitée de manière superficielle, mais cette série montre que l'amour et le désir ne s'éteignent pas avec l'âge. Au contraire, ils peuvent même devenir plus forts, plus authentiques.

Le personnage de Rose, par exemple, rappelle que faire l’amour, ce n’est pas seulement une question de performance physique, mais aussi de connexion émotionnelle. Jacques, qui surnomme affectueusement son pénis "L’Amiral", découvre que l’amour peut s’exprimer de bien d’autres manières, et que le plus important est la complicité et l'intimité.

Où regarder "Septième Ciel" ?

Actuellement, "Septième Ciel" est diffusée sur OCS et certaines chaînes internationales comme RTS en Suisse. Si vous n'avez pas accès à ces chaînes, sachez que la série est également disponible en streaming à la demande sur Télé-Québec. Il est possible que d'autres plateformes de streaming acquièrent les droits de diffusion, donc surveillez vos abonnements préférés.

Bon à savoir : OCS propose souvent des offres d’essai gratuit d'un mois. Si vous êtes curieux de découvrir la série, c’est l'occasion idéale.

Pourquoi cette série parle à tous

Que vous soyez déjà à la retraite ou non, "Septième Ciel" nous rappelle que la vie est pleine de surprises, même lorsque l’on croit que tout est derrière nous. Cette série montre qu'il n'y a pas de limite d'âge pour vivre de grandes passions, et que la vieillesse ne signifie pas renoncer à ce qui fait de nous des êtres humains : l'amour, le désir, et l’envie de partager des moments de bonheur.

Elle ouvre aussi la porte à des discussions intergénérationnelles sur la perception du corps et de la sexualité à tous les âges de la vie. Pour les seniors, cette série est un vent de fraîcheur et de liberté, et pour les plus jeunes, elle est l’occasion de comprendre que le plaisir n’a pas de date d’expiration.

"Septième Ciel" est bien plus qu’une simple comédie romantique. C'est un hommage à la vie, à l’amour et à la liberté de vivre pleinement, peu importe l'âge. À travers les personnages de Jacques et Rose, la série nous rappelle que l'amour n'a pas d'âge et que chaque instant peut encore nous réserver des surprises.