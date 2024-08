Marche nordique : Pourquoi cette activité populaire est souvent mal pratiquée ?

Les bienfaits de la marche nordique : un sport complet et accessible

La marche nordique, c’est bien plus qu’une simple promenade. Elle fait travailler près de 80 % des muscles du corps, engageant non seulement les jambes, mais aussi les bras, les épaules et la ceinture abdominale grâce aux bâtons​. Cette pratique renforce le système cardiovasculaire, améliore la posture, et aide à maintenir un bon équilibre.

Pour les séniors, c’est un moyen doux de rester actif tout en protégeant les articulations grâce à l'amortissement offert par les bâtons. De plus, elle contribue à la gestion du poids et à la prévention de maladies chroniques comme le diabète.

Évitez ces erreurs courantes en marche nordique

Même si la marche nordique semble simple, plusieurs erreurs peuvent nuire à son efficacité.

Sous-utilisation des bâtons

L’erreur la plus fréquente est de ne pas se servir correctement des bâtons. Au lieu de simplement les planter devant vous, utilisez-les pour vous propulser vers l’avant, en synchronisant ce mouvement avec vos pas. Cette technique permet de solliciter le haut du corps et de répartir l’effort sur l’ensemble du corps​ ( Mauvaise posture

Il est essentiel de marcher avec le dos droit et le regard vers l’horizon. Beaucoup de marcheurs commettent l’erreur de se voûter ou de regarder leurs pieds, ce qui peut entraîner des tensions dans le dos et les épaules. Une bonne posture améliore votre respiration et rend la marche plus agréable​ Problème de coordination

La coordination entre les bras et les jambes est clé. Chaque pas doit être accompagné d’un mouvement opposé du bras, sinon la marche devient déséquilibrée. Prendre le temps de maîtriser cette synchronisation vous permettra d’optimiser les bienfaits de la marche nordique​.

Comment bien commencer la marche nordique : conseils pratiques

Pour bien débuter en marche nordique, il est donc crucial de maîtriser la technique dès le départ. Participer à un atelier d’initiation ou rejoindre un groupe encadré par un instructeur vous permettra d’apprendre les bons gestes, comme l’utilisation des bâtons pour se propulser et engager le haut du corps.

Un bon équipement est aussi essentiel : des bâtons adaptés à votre taille (environ 68 % de votre hauteur) et des chaussures confortables vous aideront à marcher efficacement et en toute sécurité​.

Commencez doucement, en augmentant progressivement la durée et l’intensité de vos sessions pour que votre corps s’adapte. Variez les terrains – forêt, ville, campagne – pour éviter la monotonie et travailler différentes parties du corps. Ces précautions vous aideront à tirer le meilleur parti de la marche nordique et à en faire une alliée précieuse pour votre santé et votre bien-être. A vos bâtons !