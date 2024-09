Automobilistes, dès 2025 vous risquez 135 € d’amende si vous circulez avec ces voitures dans les grandes villes !

À partir du 1er janvier 2025, un grand nombre d’automobilistes risquent de voir leur quotidien chamboulé. Les villes françaises renforcent les règles de circulation pour réduire la pollution, en ciblant particulièrement les véhicules les plus anciens et les plus polluants. En circulant avec une voiture Crit’Air 3 dans certaines zones à faibles émissions (ZFE), vous vous exposez à des amendes pouvant aller jusqu’à 135 €. Voici tout ce que vous devez savoir pour éviter les mauvaises surprises.