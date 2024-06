Les seniors de plus de 70 ans devront-ils bientôt conduire avec un macaron S sur leur voiture ?

La question de la conduite des seniors, jugée plus dangereuse par certains, se pose depuis de nombreuses années. D’après les chiffres de la sécurité routière, 53 personnes supplémentaires, âgées de 65 à 74 ans, ont été tuées sur la route en 2023. Cependant, les seniors sont victimes de moins d’accidents, mais ils sont souvent plus graves. Parmi les mesures envisagées pour préserver la sécurité des conducteurs âgés, et des autres usagers, figure l’apposition, sur le véhicule, d’un macaron spécifique.