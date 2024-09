Stationnement à Paris : ces véhicules seront taxés trois fois plus dès octobre !

Quels sont les véhicules concernés par la hausse ?

La mairie de Paris a établi des critères précis pour déterminer quels véhicules seront soumis à cette hausse des tarifs. Les principaux concernés sont :

Véhicules thermiques ou hybrides dont la masse dépasse 1 600 kg .

dont la masse dépasse . Véhicules électriques dont la masse excède 2 000 kg.

Cette classification touche donc de nombreux SUV, y compris des modèles populaires tels que le Peugeot 3008 électrique qui pèse plus de 2 000 kg. La mairie s’appuie principalement sur le poids des véhicules pour déterminer les tarifs.

Nouveaux tarifs de stationnement en vigueur le 1er octobre

Les tarifs varieront en fonction de la zone de stationnement. Paris est divisée en deux zones :

Zone 1 : du 1er au 11ème arrondissement , où les tarifs seront les plus élevés.

: du , où les tarifs seront les plus élevés. Zone 2 : du 12ème au 20ème arrondissement, avec des tarifs un peu plus bas.

Voici le barème tarifaire appliqué aux véhicules concernés :

Durée de stationnement Zone 1 (1er au 11ème arr.) Zone 2 (12ème au 20ème arr.) 1 heure 18 € 12 € 2 heures 36 € 24 € 3 heures 72 € 48 € 4 heures 117 € 78 € 5 heures 171 € 114 € 6 heures 225 € 150 €

Comme on peut le constater, le coût du stationnement peut atteindre jusqu’à 225 € pour 6 heures dans les quartiers centraux, un prix conséquent pour les propriétaires de ces véhicules.

Astuces et conseils pour éviter la surtaxe

Pour éviter cette flambée des tarifs, voici quelques astuces :

Stationner dans les zones périphériques : Les tarifs sont moins élevés dans les arrondissements du 12ème au 20ème. Cela peut réduire considérablement le coût du stationnement.

: Les tarifs sont moins élevés dans les arrondissements du 12ème au 20ème. Cela peut réduire considérablement le coût du stationnement. Stationnement gratuit : Le stationnement reste gratuit les jours fériés et de 20h à 9h . Si possible, évitez de stationner en journée pour profiter de ces plages horaires.

: Le stationnement reste gratuit et de . Si possible, évitez de stationner en journée pour profiter de ces plages horaires. Abonnement résidentiel : Si vous habitez à Paris, souscrivez un abonnement résidentiel . Le coût est de 45 € par an ou 90 € pour trois ans , auquel s’ajoute 1,50 € par jour pour le stationnement. Cela reste bien plus avantageux qu’un stationnement en mode visiteur.

: Si vous habitez à Paris, souscrivez un . Le coût est de ou , auquel s’ajoute pour le stationnement. Cela reste bien plus avantageux qu’un stationnement en mode visiteur. Utiliser des parkings privés : Certaines sociétés proposent des forfaits mensuels ou des parkings privés à des tarifs plus compétitifs. Comparer les offres peut s’avérer être une bonne alternative.

La surveillance du stationnement des véhicules concernés par la nouvelle réglementation à Paris se fera principalement grâce au Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV). Ce système permet d'identifier les véhicules en fonction de leur immatriculation et de leur catégorie, facilitant ainsi la mise en œuvre de la nouvelle tarification. Grâce à ces données, les tarifs seront automatiquement calculés en fonction des critères de poids et d’énergie du véhicule.

De plus, les applications mobiles comme PayByPhone ont intégré cette réforme pour faciliter le paiement du stationnement. Elles permettent aux utilisateurs de connaître à l’avance le coût exact de leur stationnement, évitant ainsi les mauvaises surprises.

Cette approche automatisée aide les automobilistes à se conformer aux nouvelles règles tarifaires. L'utilisation de telles applications est aussi un moyen efficace d'éviter les Forfaits Post-Stationnement (FPS), car elles envoient des alertes avant la fin de la période de stationnement.

En cas de non-respect des nouvelles modalités de stationnement, le montant du FPS peut aller jusqu'à 225 € dans les zones les plus chères. Les tarifs sont également applicables dans les bois de Boulogne et de Vincennes, avec des règles similaires aux arrondissements parisiens.

L’impact sur les conducteurs

Cette réforme va inévitablement pousser les propriétaires de SUV à repenser leurs habitudes de stationnement, et peut-être même à considérer des alternatives moins coûteuses comme le covoiturage, les transports en commun, ou encore l’achat de véhicules plus légers pour circuler dans Paris.

La mesure suscite des critiques, car elle affecte également les familles nombreuses ou les personnes à mobilité réduite qui ont souvent besoin de véhicules plus spacieux. Cependant, la mairie de Paris vise à encourager une mobilité plus respectueuse de l’environnement et à désengorger la capitale des véhicules les plus lourds.

Si vous possédez un véhicule concerné par cette hausse, planifiez bien vos déplacements et profitez des astuces mentionnées pour minimiser les coûts !