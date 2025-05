Ne banalisez pas la mauvaise haleine de votre chien : elle cache souvent un vrai souci de santé !

Un chien qui sent mauvais de la gueule, ce n’est pas rare. Beaucoup de maîtres pensent que c’est normal, surtout à partir d’un certain âge. Et pourtant, la mauvaise haleine – appelée halitose – est souvent le signe d’un trouble bucco-dentaire, voire d’un problème de santé plus profond. Chez les chiens de plus de 7 ans, elle mérite une attention particulière.

Car non, ce n’est pas “juste l’âge” : c’est souvent une douleur, une inflammation, ou une infection que votre compagnon ne peut pas exprimer autrement.