Parfum, flamme, huiles essentielles : ce que vous allumez chez vous peut nuire gravement à votre chat

Produit d’ambiance Risque principal Niveau de danger pour le chat Conseils de prudence Bougie parfumée Inhalation de COV, brûlures ⚠️ Modéré à élevé Ne jamais laisser allumée sans surveillance, aérer fréquemment Encens Fumée dense, irritation des voies respiratoires ⚠️ Élevé À éviter en intérieur avec un chat présent Diffuseur d’huiles essentielles Inhalation ou ingestion de molécules toxiques ❌ Très élevé À proscrire en présence de chats Spray désodorisant ou parfum d’intérieur Inhalation, résidus sur le pelage ⚠️ Modéré Vaporiser en l’absence de l’animal, bien ventiler ensuite Nettoyants parfumés à base d’huiles Résidus toxiques sur les surfaces ⚠️ Élevé Rincer abondamment et empêcher l’accès à la zone traitée

Les bons gestes à adopter pour concilier confort et sécurité

Il est possible de maintenir un intérieur agréable sans exposer son chat à des produits nocifs. Quelques précautions simples suffisent :

Aérez régulièrement votre logement , surtout après l’utilisation de produits parfumés.

, surtout après l’utilisation de produits parfumés. Préférez les bougies végétales sans parfum , à base de cire naturelle (soja, colza) et sans additifs.

, à base de cire naturelle (soja, colza) et sans additifs. Évitez absolument les diffuseurs d’huiles essentielles , même en petite quantité.

, même en petite quantité. Ne laissez jamais une flamme accessible si vous quittez la pièce.

si vous quittez la pièce. Évitez les produits parfumés dans la litière, qui peuvent gêner l’odorat et provoquer un rejet.

Si vous remarquez un changement de comportement chez votre chat (léthargie, vomissements, salivation inhabituelle), retirez immédiatement les produits parfumés et consultez un vétérinaire. En cas d’intoxication, le temps de réaction est crucial.

Ce qui sent bon pour vous peut être un poison pour lui. Par précaution, il est préférable de toujours choisir des alternatives inodores, naturelles, et sans diffusion continue. Votre chat vit plus près du sol, respire à votre insu ce que vous allumez… et n’a pas toujours la possibilité de fuir.