Votre chien halète souvent sans raison ? Ce que cela peut vraiment cacher et quand consulter

Halètement physiologique ou pathologique : comment faire la différence ?

Pour déterminer si l’halètement de votre chien est préoccupant, il faut d’abord observer le contexte, la fréquence et l’intensité. Certains halètements sont transitoires et anodins, d’autres sont persistants et traduisent un mal-être ou une maladie.

Voici un tableau comparatif pour mieux différencier les deux types de halètement :