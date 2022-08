Des besoins vraiment pris en compte

Vous avez souscrit à une complémentaire santé depuis de nombreuses années. Vous la conservez un peu par habitude. Mais, le temps passant, vos besoins de santé changent et cette mutuelle, qui vous a accompagné durant toute votre vie active, n'est peut-être plus adaptée à votre profil. Il est donc temps de changer pour une mutuelle sénior qui répondra réellement à vos besoins.

Reprenez l'ensemble de ses garanties, en vous demandant si elles correspondent à vos besoins actuels. Ainsi, il est peu probable que les soins d'orthodontie vous soient d'une quelconque utilité.

De même, les garanties propres à la maternité n'ont plus lieu d'être. Vous le voyez, votre complémentaire santé comporte des garanties dont vous n'avez plus besoin. Il est donc temps de la remplacer par une mutuelle senior qui réponde aux attentes qui sont désormais les vôtres.

Chaque senior peut d'ailleurs adopter une mutuelle qui réponde aux seuls besoins de santé qu'il estime essentiels. Ainsi, un retraité à la vue excellente, mais souffrant régulièrement des dents, choisira une mutuelle senior lui proposant un remboursement renforcé des soins dentaires.

Par ailleurs, certaines mutuelles ne proposent que la prise en charge des soins liés à l'hospitalisation. En optant pour une mutuelle senior répondant au plus près à ses besoins de santé réels, le senior fait ainsi un choix à la fois rationnel et plus économique.

Une offre adaptée à vos attentes réelles

Le principal avantage d'une mutuelle senior, c'est qu'elle est faite pour vous. En effet, il s'agit d'une offre qui répond à vos besoins de santé réels. De fait, avec le temps, la santé devient plus fragile et certains troubles prennent davantage d'acuité.

C'est ainsi que la vue de nombreux seniors tend à baisser. C'est pourquoi une mutuelle senior prend mieux en charge les soins optiques. Elle propose en effet un meilleur remboursement des montures et des verres correcteurs. Sans oublier une prise en charge plus adaptée de certaines interventions chirurgicales.

Les problèmes dentaires s'accumulent également avec l'âge. Là encore, une complémentaire santé conçue pour les seniors vous propose une prise en charge plus appropriée. En effet, la mise en place, par les pouvoirs publics, en janvier 2021, de la formule 100 % santé, n'est valable que pour certaines prothèses dentaires.

Seule une mutuelle adaptée est en mesure de compléter les faibles remboursements proposés par la Sécurité sociale pour les autres types de prothèses.

Au fil des années, vous avez l'impression d'entendre moins bien. Cette diminution de l'acuité auditive perturbe votre vie sociale et contribue à vous isoler. Or, là encore, l'Assurance maladie ne prend pas en charge tous les types d'appareils auditifs, ou elle le fait de manière très limitée. Dans ce domaine aussi, seule une mutuelle senior est à même de vous proposer des remboursements corrects.

Enfin, la complémentaire santé doit répondre à vos besoins en termes d'hospitalisation. En effet, les années passant, les séjours à l'hôpital deviennent plus fréquents. Plus de 60 % de ces séjours sont le fait de personnes de plus de 75 ans.

L'hospitalisation est donc un poste de santé crucial pour les personnes âgées. L'un des avantages essentiels de la mutuelle senior est qu'elle prend mieux en compte ce besoin de santé.

Ainsi, une complémentaire santé conçue pour les seniors prévoit en général une excellente prise en charge des frais de séjour et du forfait hospitalier. Elle propose également un bien meilleur remboursement des dépassements d'honoraires pratiqués, durant le séjour à l'hôpital, par certains spécialistes.

Enfin, une mutuelle senior prévoit généralement une prise en charge plus adaptée des soins de santé courants, comme l'achat de médicaments ou la consultation de spécialistes.

Des formules proposant aussi des services d'assistance

Autre avantage notable d'une mutuelle senior : ses services d'assistance. C'est là un point essentiel. Avec le temps, les accidents de santé sont plus fréquents et, en moyenne, un senior fréquente plus souvent l'hôpital.

En cas d'hospitalisation, une complémentaire santé vraiment adaptée à ses besoins propose un service d'aide-ménagère au senior. Dans certains cas, son logement est entretenu dès son entrée à l'hôpital. Parfois, ce service ne se met en place qu'à partir de votre retour chez vous.

De même, les frais liés au déplacement de proches venus vous rendre visite à l'hôpital peuvent être pris en charge par une mutuelle senior.

La perte d'autonomie consécutive à une hospitalisation ou à une maladie vous empêche de mener à bien d'autres tâches de la vie quotidienne. C'est pourquoi une complémentaire santé adaptée à vos besoins peut organiser le portage à domicile de vos repas.

Pour vous assurer le meilleur confort de vie, durant votre convalescence, d'autres livraisons à domicile sont prévues par la mutuelle. C'est notamment le cas des courses et des médicaments. Elle peut aussi prendre en charge vos animaux de compagnie et s'occuper de leur transfert dans un chenil ou tout autre lieu de séjour.

Par ailleurs, si le senior a encore des enfants à charge, ou éventuellement des petits-enfants, la mutuelle peut s'occuper de leur garde.

Un service d'assistance administrative et juridique peut aussi être mis en place. Le senior peut se décharger sur lui du soin d'accomplir les nombreuses formalités liées à son hospitalisation.