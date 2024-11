Chargeurs branchés en continu : découvrez combien cela vous coûte chaque année

Un chargeur branché consomme-t-il vraiment ? La réponse pourrait vous surprendre

Beaucoup pensent qu’un chargeur laissé branché sans téléphone connecté ne consomme rien. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Même au repos, un chargeur continue à puiser de l’électricité. Cette consommation résiduelle, bien que faible, s’accumule au fil du temps et s’ajoute à votre facture d’électricité.

Cependant, la quantité d’énergie consommée dépend de l’âge et de la qualité du chargeur. Plus il est ancien, plus il consomme en veille. Les chargeurs récents, conformes aux normes européennes, sont bien plus efficaces et consomment beaucoup moins.

Quel est le coût réel d’un chargeur laissé branché ?

Voici une estimation des coûts annuels en fonction de l’âge de votre chargeur :

Année de fabrication du chargeur Consommation annuelle (kWh) Coût annuel (€) (avec un tarif de 0,25 €/kWh) Après 2022 0,876 kWh 0,22 € Entre 2011 et 2022 2,6 kWh 0,65 € Avant 2010 4,3 kWh 1,08 € Très ancien (avant les normes CE) 7 à 8 kWh Jusqu’à 2 €

Comme vous le voyez, le coût par chargeur reste faible, mais si vous avez plusieurs appareils laissés branchés en continu, cela peut représenter plusieurs euros par an. À l’échelle d’un foyer équipé de nombreux appareils, ces petits montants finissent par s’accumuler.

Pourquoi débrancher vos chargeurs est une excellente idée

Même si l’impact sur votre portefeuille est limité, laisser vos chargeurs branchés a d’autres conséquences négatives :

Usure prématurée des chargeurs

Un chargeur connecté en permanence s’use, même s’il n’est pas utilisé. Les composants internes restent sous tension, ce qui réduit leur durée de vie. Cela signifie que vous devrez les remplacer plus fréquemment. Risque d’incendie

Certains chargeurs, notamment ceux de mauvaise qualité ou non conformes aux normes européennes, peuvent surchauffer et provoquer des incendies. Ce risque est particulièrement élevé avec les modèles à bas prix achetés en ligne. Impact écologique

L’électricité consommée inutilement par des millions de chargeurs laissés branchés a un impact global. À l’échelle de la planète, ce gaspillage contribue à l’augmentation de la demande énergétique, ce qui n’est pas sans conséquences pour l’environnement.

Adoptez ces gestes simples pour économiser

Heureusement, il existe des solutions simples et efficaces pour limiter cette consommation superflue :

Débranchez vos chargeurs inutilisés

C'est le geste le plus évident et le plus simple. Dès que votre appareil est chargé, retirez le chargeur de la prise.

C’est le geste le plus évident et le plus simple. Dès que votre appareil est chargé, retirez le chargeur de la prise. Utilisez des multiprises avec interrupteur

Une multiprise équipée d'un interrupteur vous permet de couper l'alimentation de plusieurs chargeurs d'un seul geste. Cela peut être particulièrement pratique si vous avez un coin dédié à vos appareils électroniques.

Une multiprise équipée d’un interrupteur vous permet de couper l’alimentation de plusieurs chargeurs d’un seul geste. Cela peut être particulièrement pratique si vous avez un coin dédié à vos appareils électroniques. Investissez dans des chargeurs récents et conformes

Les chargeurs fabriqués après 2022 respectent des normes strictes en matière de consommation en veille. Ils sont plus économes en énergie et plus sûrs à utiliser.

Les chargeurs fabriqués après 2022 respectent des normes strictes en matière de consommation en veille. Ils sont plus économes en énergie et plus sûrs à utiliser. Envisagez des chargeurs intelligents

Certains modèles de chargeurs modernes s’éteignent automatiquement lorsqu’ils ne détectent pas d’appareil connecté. Un investissement qui peut faire la différence sur le long terme.

Et si vous passiez à l’action dès maintenant ?

Débrancher vos chargeurs peut sembler insignifiant, mais c’est un geste qui fait la différence à plusieurs niveaux. Vous prolongez leur durée de vie, réduisez vos risques domestiques, économisez un peu d’argent, et contribuez à un usage plus responsable de l’énergie.

Alors, la prochaine fois que vous débranchez votre téléphone, pensez à faire de même avec le chargeur. C’est un petit effort qui, multiplié par des millions de foyers, pourrait avoir un impact considérable sur notre consommation énergétique collective. Vous êtes prêt à adopter cette habitude simple mais efficace ?