Seniors, pensez aux réductions et crédits d’impôts à déclarer

Pour faire face à une perte d’autonomie, les personnes dépendantes, âgées ou handicapées doivent souvent réaliser des dépenses supplémentaires dans le but d’optimiser leur confort dans leur vie quotidienne. Parmi ses dépenses, des travaux d’adaptation au logement, des aides à domicile, ou le placement dans un hébergement spécialisé coûtent de l’argent. Heureusement, en plus des aides financières liées à la perte d’autonomie, il existe des mesures destinées à réduire ses dépenses telles que les réductions et les crédits d’impôt.