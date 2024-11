Combien faut-il gagner pour être considéré comme « modeste » en France ?

En France, la notion de « revenu modeste » est au cœur des débats économiques et sociaux. Mais que signifie réellement être « modeste » ? Et où se situe la frontière entre les catégories sociales ? En fonction de votre salaire, de votre patrimoine et de votre situation familiale, votre statut peut varier. Dans cet article, nous explorons les seuils définis par les institutions et ce qu’ils impliquent pour les ménages français.