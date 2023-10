De nouvelles dimensions pour le PER

Créé par la Loi PACTE, et disponible depuis octobre 2019, le Plan d'épargne retraite (PER) a vocation à remplacer les anciens produits d'épargne. Le succès de ces plans, au nombre de 4,2 millions en mai 2023, selon France Assureurs, ne se dément pas.

Or, la rentabilité de ces plans n'est pas le seul objectif des épargnants. En choisissant un PER vert et responsable, ils sont de plus en plus nombreux à opter pour des produits d'épargne qui intègrent :

Des fonds en unités de compte dits ESG (rappelons que les PER assurantiels comme bancaires proposent des fonds en unités de compte, les seconds ne prévoyant pas de fonds en euros). Cet acronyme ESG indique que ces fonds prennent en compte des facteurs à la fois environnementaux (E), sociaux (G) et liés à la gouvernance (G). Trois critères permettant de définir un investissement durable. Celui-ci désigne des capitaux n'assurant pas seulement la rentabilité financière, mais soutenant également des entreprises soucieuses des droits humains et de l'environnement autant que de leurs performances.

À noter : Certains PER proposent même des fonds en euros se présentant clairement comme des investissements tournés vers l'environnement et la responsabilité sociale.

Épargne verte et responsable : des labels pour vous guider

Si le produit d'épargne choisi se réclame de certains labels, vous avez l'assurance qu'il s'agit bien d'un PER vert et responsable. Les principaux sont :

Finansol : il s'agit d'une association, créée en 1995. La présence de ce label est la garantie que l'investissement concerné participe à des actions de solidarité internationale.

Greenfin : il s'agit d'un label d'État, qui donne l'assurance que l'épargne financera des projets contribuant à la transition climatique et à la protection de la planète.

Relance : ce label s'applique à l'épargne destinée à développer l'économie française, mais il garantit aussi le respect des critères ESG.

ISR : comme son nom l'indique, ce label montre à l'épargnant que les fonds concernés seront investis dans des entreprises soucieuses, non de leur seul essor économique, mais aussi du bien-être de leurs salariés.

Bon à savoir : À partir de 2022, les PER assurantiels, donc gérés par des compagnies d'assurance, doivent inclure, en plus d'un fonds labellisé ISR, des fonds assortis des labels Greenfin et Finansol.

La gestion pilotée : un levier pour les PER verts et responsables

Le développement de cette épargne devant financer des politiques soucieuses du respect de la planète et d'un développement durable peut aussi dépendre du mode de gestion des PER.

En effet, c'est le mode de gestion pilotée à horizon qui s'applique par défaut pour le PER. Ce qui signifie que, sauf indication contraire de l'épargnant, c'est l'assureur qui se charge de la gestion du plan, en privilégiant, au fur et à mesure que la retraite approche, les produits moins risqués.

Ce mode de gestion permettra donc aux professionnels, qui en ont de toute façon l'obligation, d'inclure dans ces plans des unités de compte vertes et responsables ayant fait leurs preuves.

Un investissement tout aussi rentable

Choisir un PER vert et responsable, ce n'est pas seulement faire preuve de conscience citoyenne. C'est aussi placer son argent dans des produits d'épargne rentables.

D'abord parce que les frais qu'ils génèrent sont souvent similaires et parfois même moins élevés que ceux des autres plans.

Ensuite parce que ces préoccupations écologiques et sociales peuvent notamment se traduire par une meilleure isolation des bâtiments et une plus grande motivation des salariés. Et donc, au bout du compte, par de meilleures performances économiques.

Il est donc possible d'associer dans le même produit, ici un PER (Plan Epargne Retraite) vert et responsable, la rentabilité financière, le respect de la planète et des préoccupations sociales.