Immobilier locatif : toujours une valeur refuge face aux incertitudes économiques ?

Une pression montante sur la rentabilité locative

Le rendement brut d’un investissement locatif s’est fortement contracté ces dernières années. D’un côté, les taux d’intérêt des crédits immobiliers ont dépassé 4 % en moyenne début 2025, après avoir frôlé les 5 % en 2024. De l’autre, l’encadrement des loyers dans les grandes métropoles limite la capacité des propriétaires à répercuter la hausse des charges sur leurs locataires.

L’écart entre les loyers perçus et les mensualités de remboursement s’est donc réduit, fragilisant l’équilibre économique de nombreux projets. Les zones tendues, autrefois considérées comme les plus rentables, deviennent paradoxalement les plus contraignantes. Les villes moyennes ou les secteurs périphériques semblent aujourd’hui offrir des opportunités plus équilibrées, à condition de bien sélectionner l’emplacement et la typologie du bien.

Le mur de la rénovation énergétique

Depuis le 1er janvier 2025, il est interdit de mettre en location des logements classés G sur le diagnostic de performance énergétique (DPE). Cette interdiction s’étendra aux logements classés F dès 2028. Pour les propriétaires concernés, cela signifie des investissements de rénovation parfois très lourds, pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros selon l’état du bien.

Les aides publiques (MaPrimeRénov’, éco-PTZ, CEE) permettent d’amortir une partie des coûts, mais les démarches restent complexes et les délais d’obtention parfois longs. Or, un logement non conforme ne peut plus générer de loyers, ce qui le transforme, temporairement, en actif passif.

Voici un tableau récapitulatif des seuils et obligations énergétiques en vigueur :