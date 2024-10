« Je comptais sur l’assurance vie pour protéger mes enfants » : découvrez les 5 mesures choc qui vont impacter votre budget en 2025

Une augmentation du prélèvement forfaitaire unique (PFU)

Le prélèvement forfaitaire unique (PFU), qui s’applique aux revenus du capital, va subir une hausse. Actuellement fixé à 30 %, il pourrait passer à 33 % dès 2025. Ce changement a pour objectif de rééquilibrer la contribution des revenus du capital par rapport aux revenus du travail. En effet, l’auteur de l’amendement, le député Jean-Paul Matteï, estime que les revenus du travail sont actuellement plus lourdement taxés que ceux du capital.

Concrètement, cette hausse affecterait surtout les épargnants qui tirent des revenus de placements financiers (dividendes, intérêts, plus-values). L’impôt sur le revenu passerait de 12,8 % à 15,8 %, tandis que les cotisations sociales resteraient à 17,2 %.

Pensez à diversifier vos placements

Pour minimiser l’impact de cette hausse du PFU, pensez à diversifier vos placements en privilégiant les produits financiers moins fiscalisés, comme les plans d'épargne retraite (PER) ou certains livrets réglementés.

Assurance vie : une fiscalité durcie en cas de succession

L’assurance vie est souvent considérée comme un produit d’épargne phare pour protéger ses bénéficiaires lors de la transmission d’un capital. Cependant, un amendement vise à réviser la fiscalité des contrats d'assurance vie en cas de succession. Actuellement, les bénéficiaires d'un contrat d’assurance vie profitent d’un abattement de 152 500 euros par personne et ne sont taxés qu’au-delà, à un taux de 20 % sur les 700 000 premiers euros et 31,25 % au-delà.

Dès 2025, cette fiscalité pourrait être alignée sur les droits de succession traditionnels, avec un taux qui pourrait atteindre 45 % pour les tranches les plus élevées. Ce changement aurait un impact considérable sur les successions importantes.

"Je comptais sur l’assurance vie pour protéger mes enfants"

J'ai investi dans l’assurance vie pour garantir un capital à mes enfants. Avec cette nouvelle fiscalité, je dois repenser ma stratégie pour éviter qu’ils ne soient trop lourdement taxés.

Plus-values immobilières : des règles plus strictes

Si vous envisagez de vendre votre résidence principale, soyez attentif aux nouvelles règles fiscales sur les plus-values immobilières. Un amendement propose de prolonger la période de détention minimale pour bénéficier de l’exonération de l’impôt sur la plus-value. Actuellement, vous êtes exempté si vous revendez votre résidence principale. À l’avenir, vous devrez attendre au moins 5 ans après l’achat pour éviter l’imposition, sauf dans certains cas d’exemptions spécifiques (par exemple, rachat d’une nouvelle résidence principale).

De plus, la taxation des plus-values sur les résidences secondaires sera également revue en 2026 et 2027, avec une suppression des critères de durée de détention pour bénéficier d’abattements fiscaux.

Comparaison des nouvelles règles de plus-value immobilière

Situation actuelle Nouvelles règles (projet 2025) Exonération immédiate pour la vente de la résidence principale Attente de 5 ans pour bénéficier de l'exonération Abattements sur les plus-values des résidences secondaires selon la durée de détention Suppression des critères de durée pour bénéficier des abattements

Une taxe renforcée sur les hauts revenus

Le gouvernement entend également renforcer la contribution des ménages les plus aisés. Actuellement, les foyers fiscaux gagnant plus de 250 000 euros par an pour un célibataire ou 500 000 euros pour un couple doivent s’acquitter d’une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Cette mesure devait être temporaire, mais un amendement voté en commission pourrait rendre cette contribution permanente, sans limitation de durée.

Les ménages concernés subiront un taux minimal d'imposition de 20 %, ce qui pourrait toucher environ 25 000 foyers en France.

Faites un bilan patrimonial

Si vous êtes concerné par cette nouvelle taxe, il est judicieux de réaliser un bilan patrimonial avec un conseiller fiscal pour optimiser vos revenus et investissements.

Pas de hausse de la taxe sur l’électricité... pour l'instant

Enfin, une bonne nouvelle dans ce projet de budget : la taxe sur l’électricité ne sera pas augmentée au-delà de son niveau d’avant la crise énergétique, comme cela avait été envisagé. Cependant, le débat n’est pas encore clos, car le gouvernement prévoit d’examiner cette question à nouveau en 2025. En attendant, le gouvernement promet une baisse de 9 % des tarifs réglementés de l’électricité dès février 2025, grâce à la diminution des coûts énergétiques.

Une révision fiscale à anticiper

Ces cinq mesures proposées dans le cadre du projet de budget 2025 montrent que les règles fiscales vont significativement évoluer, avec des conséquences directes pour les ménages. Que vous soyez concerné par la hausse du PFU, les successions, les plus-values immobilières, ou que vous fassiez partie des hauts revenus, il est essentiel d'anticiper ces changements pour protéger votre patrimoine et ajuster votre stratégie financière.