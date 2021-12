Gagner de l’argent en tant que panéliste

Sous ce terme peut-être inconnu d’un grand nombre d’entre vous se cache une personne qui répond à des sondages sur Internet contre une rémunération ou divers cadeaux qu’elle peut revendre ensuite. Pour ce faire, il est nécessaire de s’inscrire sur des plateformes spécialisées proposant des enquêtes de consommation. Vous pouvez ainsi vous tourner vers les sites Internet des instituts d’étude comme Repères, AcisConsi, etc. Après vous être inscrit, ce qui est gratuit, il s’agit de donner votre avis contre une rémunération. Selon la durée des tests et les produits à tester, la rémunération varie. Il est nécessaire de faire preuve d’assiduité, mais dès lors, il est possible de gagner une centaine d’euros sur une base mensuelle.

Proposer du tutorat en ligne

En fonction de vos compétences, il est tout à fait possible de proposer du tutorat via Internet. Il s’agit alors d’enseigner une matière contre une rémunération. Dès lors que vous savez faire preuve de patience et que vous êtes un très bon pédagogue, c’est une solution très intéressante qui permet de bénéficier d’un complément de revenu. À titre d’exemple, vous pouvez compter entre 15 et 20 € pour une heure de cours de langue. Mais il est important de savoir que les tutorats ne se limitent pas aux matières scolaires, vous pouvez, de la même manière, enseigner la guitare, le chant, le yoga, etc.. Pour découvrir des offres de tutorat en ligne sur Internet, vous pouvez vous rendre sur des sites tels que la plateforme Preply, superprof.fr, etc..

Effectuer des travaux de couture

Pour les retraité(e)s avec des compétences en couture ou une bonne maîtrise du maniement des aiguilles à tricoter, vous pouvez proposer des petits travaux de couture qu’il ne vous reste, ensuite, qu’à réaliser chez vous. Cette activité ne nécessite pas un investissement de départ trop important.

Proposer de la garde d’animaux à domicile

Si vous aimez particulièrement les animaux, vous pouvez proposer des solutions de garde pour les animaux. Il est possible de trouver ce type d’activité rémunératrice en passant par des plateformes spécialisées disponibles sur Internet. En plus de compléter vos revenus, vous pourrez passer des moments agréables en compagnie d’animaux et rendre service à des personnes qui ne savent pas quoi faire de leurs compagnons à 4 pattes, ou autres, lorsqu’elles s’absentent.

S’occuper des enfants

Vous préférez les enfants ? Pas de problème, vous pouvez aussi proposer des solutions de garde pour les enfants. Si généralement le baby-sitting est effectué au domicile de l’employeur, vous pouvez également proposer d’accueillir des enfants chez vous. Pour rassurer les jeunes parents, il est nécessaire de dégager de la bienveillance, de proposer des activités et d’être digne de confiance.

La vente par affiliation

Pour ceux qui ont la fibre commerciale, vous pourrez prendre plaisir à développer une activité de vente via Internet. La vente par affiliation permet de ne pas avoir à investir beaucoup d’argent pour démarrer.

Louer une chambre de son logement

Cette solution peut vous donner l’occasion non seulement de compléter vos revenus, mais aussi, si vous en ressentez le besoin, de profiter d’un peu de compagnie. Cela peut, en plus, avoir un aspect sécurisant, si vous vivez seul(e) à votre domicile. Ainsi, le colocataire peut être un ou une étudiante, par exemple. Il existe des associations, comme COSI ou ensemble2générations, qui s’occupent de mettre en contact les jeunes en recherche d’une location avec les retraités en quête d’un colocataire intergénérationnel. Pour être intéressante, l’indemnité demandée pour le logement doit alors être moins importante que le prix du marché.