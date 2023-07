Garanties : sachez faire le tri

Pour faire baisser le prix de votre mutuelle senior, la première chose à faire est de choisir les bonnes garanties. Ne vous encombrez pas de celles dont vous n'avez plus besoin, comme les soins relatifs à la maternité ou à l'orthodontie.

Par contre, choisissez celles qui sont vraiment nécessaires. Pour les repérer, le mieux est de faire le point sur votre état de santé. Si votre vision baisse et que vos dents ont tendance à se déchausser, privilégiez les soins optiques et dentaires.

Si vous avez encore l'ouïe fine, vous n'avez besoin que d'un faible niveau de garantie pour ce qui concerne les aides auditives. Et si votre santé est globalement satisfaisante, vous pouvez vous contenter de la garantie hospitalisation, qui couvre un poste de dépenses très important.

Il faut cependant bien réfléchir, car, dans ce cas, les autres dépenses de santé ne sont pas prises en charge.

Choisissez une mutuelle partenaire d'un réseau de soin

Une autre façon de faire baisser la note : vérifier que la mutuelle fait partie d'un réseau de soin. Cette structure, qui prend le plus souvent la forme associative, réunit les médecins, les autres acteurs du monde médical et les mutuelles.

Du fait de cette collaboration, les assurés consultant des professionnels membres de ce réseau peuvent profiter, de la part de leur mutuelle, qui en fait aussi partie, d'une prise en charge plus avantageuse et de tarifs plus intéressants.

Ces structures se sont souvent organisées pour assurer une meilleure prise en charge des soins dentaires, auditifs et d'optique. Les mutuelles passent en général des accords avec les professionnels membres du réseau, en vue d'établir les tarifs à respecter mais aussi des normes de qualité dans la prise en charge.

Ne laissez pas passer certaines opportunités

Il est des occasions qu'il faut savoir saisir. Les offres promotionnelles des mutuelles senior par exemple, dont il faut vous empresser de profiter. Soucieux d'attirer de nouveaux clients, certaines peuvent vous proposer une réduction ou vous offrir un mois de cotisations.

De même, la plupart des mutuelles senior proposent aux couples des tarifs plus intéressants. N'hésitez pas non plus à négocier ces prix avec votre assureur. Il sait que, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez plus facilement résilier votre contrat.

En effet, vous pouvez, au bout d'un an de souscription, y mettre fin à tout moment, et sans frais supplémentaires. Et si, pour le logement ou la voiture, vous avez des contrats chez plusieurs assureurs, regroupez-les auprès d'un seul organisme, dont dépend la mutuelle.

Il est probable que votre nouvel et unique assureur vous en saura gré. Il peut vous le montrer en vous proposant une réduction.

Vous pouvez être aidé par l'État

Vous pouvez également bénéficier de dispositifs spécifiques, pris en charge par l'État, comme :

La Complémentaire santé solidaire (CSS) , qui, depuis le 1er novembre 2019, remplace la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). Cette aide est accordée sous conditions de ressources et dépend aussi de la composition du foyer. Elle peut être gratuite ou payante, le bénéficiaire s'acquittant alors d'une faible participation. Ainsi, en 2023, le plafond, pour la CSS sans participation financière, est fixé à 17.494 euros pour un couple avec un enfant.

, qui, depuis le 1er novembre 2019, remplace la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). Cette aide est accordée sous conditions de ressources et dépend aussi de la composition du foyer. Elle peut être gratuite ou payante, le bénéficiaire s'acquittant alors d'une faible participation. Ainsi, en 2023, le plafond, pour la CSS sans participation financière, est fixé à 17.494 euros pour un couple avec un enfant. L'Aide à la complémentaire santé (ACS). Il s'agit d'une aide financière, permettant au bénéficiaire de payer plus facilement sa mutuelle. Cette aide dépend des ressources, de la composition du foyer et de l'âge. Ainsi, les demandeurs de plus de 60 ans satisfaisant aux conditions de ressources pourront toucher jusqu'à 550 euros d'aide par an.

Faites jouer la concurrence

La principale difficulté, pour un senior désirant dénicher une mutuelle vraiment adaptée à ses besoins est d'en trouver une qui lui offre le meilleur rapport qualité/prix. Autrement dit, une mutuelle qui limite ses prix mais pas la qualité de ses prestations.

Une telle entreprise peut ressembler à une véritable gageure. En, effet, les mutuelles sont très nombreuses sur le marché. Et si vous voulez vous renseigner, par vous-même, auprès de chacune d'entre elles, sur ses tarifs et le détail de son offre, vous risquez d'être submergé sous un flot d'informations.

C'est pourquoi il vaut mieux utiliser un comparateur en ligne. Il y en a d'excellents. On vous posera d'abord quelques questions, destinées à mieux cerner votre profil et vos attentes propres en matière de santé et de prise en charge.

Sur cette base, on vous proposera très rapidement une sélection de mutuelles aux tarifs raisonnables et correspondant le mieux à vos besoins de santé.