PEAC : comment fonctionne ce nouveau produit pour épargner vert dès l’adolescence ?

Créé discrètement par la loi Climat et Résilience de 2021 mais lancé officiellement en 2024, le Plan d’épargne avenir climat (PEAC) s’adresse aux jeunes de moins de 21 ans. Conçu pour orienter l’épargne vers la transition énergétique et le financement durable, ce produit inédit suscite de nombreuses interrogations. Est-il réellement attractif pour les jeunes et leurs familles ? Et peut-il jouer un rôle dans la construction d’un capital solide pour demain ?